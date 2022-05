El conocido político español con el que nunca podrá Pegasus

El Gobierno de Cantabria revisará los teléfonos de su presidente, sus nueve consejeros y los altos cargos para analizar si pueden haber sido infectados o no por el software “Pegasus” y lo hará con el apoyo del Centro Criptológico Nacional.

El director general de Organización y Tecnología de Cantabria, Ángel Ruiz, ha dado a conocer esta acción “puntual” que va a llevar a cabo su departamento, dependiente de la Consejería de Presidencia, ante la “bombilla roja” que ha supuesto el nuevo software “Pegasus”.

Ruiz ha explicado que su departamento revisa de forma “constante” los dispositivos móviles de toda la Administración regional, pero ha reconocido que la seguridad nunca se consigue “al cien por cien”.

De hecho, ha señalado que el teléfono del presidente, Miguel Ángel Revilla, no es un smartphone y que ese tipo de teléfonos -que solo realizan llamadas, envían mensajes SMS y tienen agenda- no suelen ser “hackeados”, pero reitera que “un cien por cien de seguridad no hay nunca”.

Ángel Ruiz ha señalado que la revisión se prolongará “unos días” para los móviles inteligentes de los nueve consejeros del Gobierno de Cantabria y de todos los altos cargos, pero no descarta poder ampliar ese análisis a los teléfonos corporativos dependientes de la Administración.

Esta Dirección General que depende de la Consejería de Presidencia de Cantabria estará en contacto para ese proceso con el Centro Criptológico Nacional, el mismo órgano que detectó que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, habían sido espiados mediante el “software” Pegasus, y que analizará también los terminales de diputados y senadores para averiguar si han sido o no infectados.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha confesado en privado que le han avisado de que su teléfono no ha sido víctima de espionaje. La razón es que su teléfono está muy anticuado: “me han dicho que Pegasus aquí fracasa, no tienen nada que hacer en un Nokia 311”.