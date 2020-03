Entre robles, truchas y castillos en ‘la Raya’. Excursión de un día desde Salamanca

Una hora y media en coche separan a la capital salmantina de su municipio más alejado junto con El Payo. Hablamos de Navasfrías. En continuo vínculo con Portugal y Cáceres, presume de ser el ‘frigorífico’ de la provincia cuando el invierno es más crudo. Su nombre le viene a la perfección. Frontera histórica del Reino de León, muchos de sus habitantes emigraron a Argentina en los primeros años del siglo XX. Hoy es un pueblo apacible donde encontramos el verdadero significado a la palabra paz. Aunque hay un lugar concreto donde esa sensación se incrementa. Hablamos de El Bardal . Un robledal a escasos 500 metros del casco urbano que cuenta además con un área recreativa y un albergue. Hablando de árboles, no se pierdan en el propio pueblo “El Tilero” , un árbol centenario que es un auténtico símbolo para los navasfrieños.

Demasiados años tuvieron que esperar los vecinos de Navasfrías para contar con una carretera que acortara su viaje a Portugal. Ahora en solo ocho minutos es posible plantarse en Aldeia do Bispo. Pero nuestro objetivo es Foios, a orillas del río Coa y famosa por sus ‘capeias arraianas’ donde se engloban los encierros callejeros y la tradición única de forcón. Este instrumento de madera (de roble como no podía ser de otra forma) está formado por varias ramas u horquillas en cada una de las cuales se introducen los mozos que participan en la capea. Foios no es el único lugar donde está presente, ya que se extiende a todos los municipios del concejo de Sabugal.