El Toro de Oro, sin dudas y por unanimidad Buenasuerte, de Garcigrande e indultado por Emilio de Justo el pasado 14 de septiembre en La Glorieta, se alza con la XLIX edición del trofeo al toro más bravo de la Feria de Salamanca

Javier Lorenzo Salamanca Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:48 | Actualizado 12:04h.

No dejó dudas ni en el ruedo ni en la deliberación del jurado. Buenasuerte, el toro de la ganadería de Garcigrande, lidiado el pasado 14 de septiembre en cuarto lugar en el coso de La Glorieta es el flamante Toro de Oro 2025. Un astado lidiado por Emilio de Justo que puso el coso en efervescencia y que fue indultado, convirtiéndose en el cuarto astado en la más que centenaria historia de La Glorieta que lograba este honor, y que se ha alzado con la XLIX edición del trofeo al toro más bravo de la Feria de Salamanca.

Ampliar Natural con la mano derecha de Emilio de Justo ante la entregada embestida de Buenasuerte. ALMEIDA

De esta manera, el trofeo del Toro de Oro se marcha por segundo año consecutivo para la ganadería de Garcigrande, una vez que Buenasuerte ha tomado el relevo de Querido, que fue distinguido con este prestigioso galardón en La Glorieta en la Feria de 2024, y que también perteneció a la ganadería de Justo Hernández, que cierra así un año memorable en la plaza de toros de La Glorieta, después de que Morante de la Puebla le cortara un rabo a Repique el pasado 14 de junio y de que este domingo además lograra el premio al toro más bravo de la corrida concurso de ganaderías con Corchoso, lidiado en primer lugar también por el propio torero cigarrero. Y, ahora, con Buenasuerte, Justo Hernández ya tiene en sus vitrinas de la finca de Garcigrande la corrida completa con seis Toros de Oro: 2011, 2016, 2017, 2019, 2024 y 2025.

Hacía tiempo que no había unanimidad en el jurado de este galardón y esta vez Buenasuerte puso de acuerdo a todos. Seis de seis. El jurado de esta edición estuvo formado por Verónica Tapia, Víctor Manuel Martín, Domingo López-Chaves, Javier Lorenzo, José Antonio Menacho y Jorge Lurueño, con Ángel González como veterinario y secretario.