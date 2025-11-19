Estos son todos los protagonistas de la gala del toreo del Liceo Ismael Martín acaparará la atención de la velada con la recogida de cuatro de los 21 galardones que los colectivos taurinos de Salamanca y provincia entregarán esta noche en el Teatro Liceo a los triunfadores de la Feria taurina de 2025

Con cuatro trofeos Ismael Martín —como triunfador de la Feria en la que actuó dos tardes y cortó cinco orejas con dos salidas a hombros— será uno de los grandes protagonistas de la XXXVII edición de la gala de la Federación de Peñas 'Helmántica' que se celebrará hoy (20:00 horas) en el Teatro Liceo. El torero de Cantalpino recogerá las distinciones que le acreditan como triunfador charro de la Feria, la X edición del trofeo a la mejor estocada de la peña 'Niño de la Capea', el detalle artístico que pone en liza la Asociación Cultural Taurina Villa de Vitigudino y el galardón al triunfador que otorga su propia peña taurina.

El trofeo más destacado de la velada, el que falla el Ayuntamiento de Salamanca a la mejor faena de la Feria, irá a parar a las manos de Emilio de Justo, que será otro de los grandes alicientes en el Liceo, donde se le reconocerá su labor ante Buenasuerte, el toro indultado en la corrida de toros del 14 de septiembre.

La propia Federación de peñas 'Helmántica' entregará tres placas al mérito taurino en reconocimiento a las carreras de López Chaves, Javier Castaño y El Capea. Por su parte, el periodista Carlos Martín Santoyo —que pronunciará el pregón taurino esta noche— recibirá la medalla por la difusión de la Fiesta: mientras que Gonzalo Sepúlveda, como mayoral de Garcigrande —ganador del Toro de Oro— también será distinguido; como Nicolás Martín con el XXVI trofeo 'Millán Sagrado' al autor del mejor puyazo del ciclo. Además de la medalla, Javier Castaño recibirá el premio a los valores del toreo de Juventud Taurina de Salamanca.

La Peña Taurina Salmantina entregará tres galardones, al ganadero Justo Hernández por el toro más bravo de la Feria (Buenasuerte, de Garcigrande), a David de Miranda como torero revelación de 2025 y Morante de la Puebla por el mejor quite artístico. El cigarrero también fue elegido como autor de los mejores naturales que otorga la peña de Alejandro Marcos. La Asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Béjar entregará su trofeo al mejor par de banderillas a Elías Martín; la peña de Eduardo Gallo hará lo propio con Manuel Núñez Elvira, ganadero de Vellosino, por la corrida de toros mejor presentada; y Olga Casado recibirá el trofeo al triunfador de la novillada de la Feria de la Asociación Taurina de Guijuelo.

Además de Morante, Marco Pérez (trofeo a la Pincelada de la Feria) y Juan Ortega (mejor toreo de capote), que hoy viaja a México para torear el domingo en Guadalajara, ya han justificado su ausencia.