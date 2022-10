Marco Pérez: “Hace mucho tiempo que no me quito Sevilla de la Cabeza”

De camino a Sevilla, Marco Pérez muestra sus impresiones antes de la que hasta el momento es la cita de su vida. Un festival en La Maestranza rodeado de figuras que es su primera gran puesta de largo y que se ha convertido en todo un acontecimiento que hace que gran parte de las miradas de este miércoles se fijen en el coso del Paseo de Colón.

“Hace mucho que no me quito Sevilla de la cabeza. Desde que me dijeron que iba a torear este festival, sueño con muchas cosas bonitas en La Maestranza. Para mí y es muy importante todo lo que pase en esa plaza”, comenta el becerrista salmantino que hará su primer paseíllo en una plaza de primera categoría.

“He toreado en sitios importantes, pero Sevilla es otra cosa. Estoy muy agradecido a todos los toreros que me están alentando y dando consejos, sobre todo los maestros Emilio Muñoz y Espartaco. Ojalá sea un día para recordar”. El trianero ha sido el principal impulsor y responsable de que Marco Pérez tome parte en este festejo, mientras que el de Espartinas le regaló dos novillos que toreó en su finca como entrenamiento de cara a la cita maestrante.