Ismael Martín, con las dos orejas que cortó a su primer toro el pasado sábado en La Glorieta. ALMEIDA

Manzanares ya tiene sustituto en La Glorieta

  ·

Ismael Martín, después de cortar tres orejas el pasado sábado en la Feria, volverá hacer el paseíllo, esta vez en el cartel estrella con Morante de la Puebla y Marco Pérez y los toros de Hermanos García Jiménez

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:41

Ismael Martín será el sustituto de José María Manzanares mañana, viernes, 19 de septiembre, en la plaza de toros de La Glorieta que reanudará la Feria taurina con el cartel que más expectación ha despertado entre la afición de Salamanca. El diestro de Cantalpino volverá a pisar el ruedo de La Glorieta después de que el pasado 13 de septiembre cortara tres orejas en el coso charro a los toros de Vellosino y se convirtiera en el primer gran suceso de la Feria.

Después de aquel incontestable triunfo, Ismael Martín ve recompensado su triunfo anunciado en un cartel estelar junto a Morante de la Puebla, que vuelve a los ruedos después de interrumpir temporalmente su temporada la semana pasada, en la que será la primera de las dos actuaciones ajustadas en este abono (volverá el domingo) y Marco Pérez, en su presentación en la Feria como matador de toros. Se lidiarán reses de la ganadería de Hermanos García Jiménez. 

