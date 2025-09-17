Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manzanares en La Glorieta en la Feria de 2024. ALMEIDA

La primera baja en los carteles de la Feria de Salamanca

José María Manzanares interrumpe su temporada sin fecha de reaparición tras la cogida sufrida el pasado 15 de septiembre en la plaza de toros de Murcia en la que sufrió la fractura de la octava costilla izquierda

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:40

José María Manzanares ha interrumpido su temporada a causa de la cogida que sufrió el pasado lunes, 15 de septiembre, en la plaza de toros de la Condomina de Murcia. El diestro alicantino sufre una fractura en la octava costilla izquierda y «causará baja en los próximos compromisos hasta su recuperación», indica el parte médico emitido por su equipo de comunicación, sin precisar el tiempo de baja ni la plaza de su vuelta a los ruedos.

Manzanares estaba anunciado mañana jueves, 18 de septiembre, en la feria de Guadalajara; y el viernes en La Glorieta de Salamanca, en el cartel estrella del ciclo y el que más demanda e interés había despertado en las taquillas y entre los aficionados, junto a Morante de la Puebla y Marco Pérez con los toros de la ganadería de Hermanos García Jiménez. Tras estas dos citas tiene en su agenda las corridas de toros de Nimes (sábado, 20); la localidad murciana de Lorca (domingo 21); La Maestranza de Sevilla el viernes 26; y Pozoblanco (Córdoba) el sábado 27, donde cerraba sus compromisos del mes de septiembre. Ya en octubre, José María Manzanares está anunciado el día 4 en Las Rozas (Madrid) y el día 10 en la feria del Pilar de Zaragoza donde, en principio, cerraba su temporada europea antes de viajar a América para torear el 1 de noviembre en la feria del Señor de los Milagros de Lima (Perú) en el coso de Acho.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuando Robert Redford se paseó por La Glorieta en 1967
  2. 2 Las cabañuelas avisan con lo que llega en los próximos días: «Si septiembre viene muy mojado...»
  3. 3 Trasladan en helicóptero al Hospital a un hombre tras caer desde un tejado en Villavieja de Yeltes
  4. 4 Justo Hernández: «Ahora me vuelve loco pensar cómo se puede superar a Buenasuerte»
  5. 5 Las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo... si no hay adelanto de las generales
  6. 6 La Guardia Civil frustra en Navacarros el transporte de 76 kilos de hachís listos para distribuir
  7. 7 Atropellado un joven en el paseo Rector Esperabé
  8. 8 La salida de Riera y todo su cuerpo técnico (salvo Turi) de Unionistas, a la espera de una oferta mayor
  9. 9 Se entrega el conductor que huyó tras atropellar a una pareja en Gran Vía y abandonó el coche en Tejares
  10. 10 No pierdas el tiempo: esta es la única forma de conseguir trabajo en Mercadona

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La primera baja en los carteles de la Feria de Salamanca

La primera baja en los carteles de la Feria de Salamanca