La primera baja en los carteles de la Feria de Salamanca José María Manzanares interrumpe su temporada sin fecha de reaparición tras la cogida sufrida el pasado 15 de septiembre en la plaza de toros de Murcia en la que sufrió la fractura de la octava costilla izquierda

Javier Lorenzo Salamanca Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:40

José María Manzanares ha interrumpido su temporada a causa de la cogida que sufrió el pasado lunes, 15 de septiembre, en la plaza de toros de la Condomina de Murcia. El diestro alicantino sufre una fractura en la octava costilla izquierda y «causará baja en los próximos compromisos hasta su recuperación», indica el parte médico emitido por su equipo de comunicación, sin precisar el tiempo de baja ni la plaza de su vuelta a los ruedos.

Manzanares estaba anunciado mañana jueves, 18 de septiembre, en la feria de Guadalajara; y el viernes en La Glorieta de Salamanca, en el cartel estrella del ciclo y el que más demanda e interés había despertado en las taquillas y entre los aficionados, junto a Morante de la Puebla y Marco Pérez con los toros de la ganadería de Hermanos García Jiménez. Tras estas dos citas tiene en su agenda las corridas de toros de Nimes (sábado, 20); la localidad murciana de Lorca (domingo 21); La Maestranza de Sevilla el viernes 26; y Pozoblanco (Córdoba) el sábado 27, donde cerraba sus compromisos del mes de septiembre. Ya en octubre, José María Manzanares está anunciado el día 4 en Las Rozas (Madrid) y el día 10 en la feria del Pilar de Zaragoza donde, en principio, cerraba su temporada europea antes de viajar a América para torear el 1 de noviembre en la feria del Señor de los Milagros de Lima (Perú) en el coso de Acho.