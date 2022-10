Manuel Diosleguarde: “Un torero no puede dar pena ni fracasado ni herido”

Es hora de presumir de lo nuestro. Lo nuestro es la tauromaquia, un símbolo de identidad y orgullo de España. La frase y la bandera las luce Manuel Diosleguarde en la camiseta, justo un mes después de que Caminante a punto estuviera de segarle la vida de una brutal cornada en Cuéllar (28 de agosto).

Este domingo se cumplen 35 días del percance más grave del año y el recién alternativado diestro salmantino aún sigue en el hospital. Tiene el muslo de la pierna derecha abierto, de manera literal, desde la zona inguinal de la pierna hasta la rodilla. Ni todo el dolor, ni la angustia de una recuperación a la que le ha costado pero que, por fortuna, empieza a ver la luz, ni siquiera el flirteo con la muerte a la que ha saludado, pueden con su ilusión de ser figura del toreo: “Estoy deseando volver a torear”.

De momento ya tiene el reconocimiento y la admiración de toda la profesión. Manuel Diosleguarde recibe a LA GACETA en la habitación 413 del Hospital de Salamanca, donde llegó el 19 de septiembre procedente del hospital de Valladolid. Una muleta y una espada descansa apoyada en la columna de la habitación. Estremece verla. La última vez que la cogió salió prendido del pitón de Caminante, que le infirió una cornada de 25 centímetros en el Triángulo Scarpa del muslo derecho, le afectó a la safena, le partió la femoral y por allí se le iba la vida camino de la enfermería en la que se encontró las manos prodigiosas y salvadoras de Marta Pérez, que fue quien obró el milagro.

“Había visto el toro por la mañana en los corrales y no me gustaba...”, recuerda Manuel Diosleguarde al poco de comenzar la conversación. “No me transmitía buenas sensaciones. La cara, los ojos, tenía una mirada de loco... Me tocó en el sorteo y lo quise echar el primero para quitármelo cuanto antes, pero la cuadrilla y mis apoderados me convencieron que era mejor que saliera en sexto lugar. Y así lo hicimos. El toro tuvo emoción, mucho movimiento, le costaba humillar, me esperaba siempre con la cara alta. A la hora de entrar a matar, así me esperó, puede que yo me equivocara, que lo tocara antes de tiempo. Y ahí me echó mano”. Así recuerda Diosleguarde todo lo que sucedió antes de la brutal cornada. De aquella suerte suprema salió su vida pendiendo de un hilo.

¿Qué recuerda de aquello?

—Desde que me mete el pitón soy consciente de que la cornada es muy fuerte. Me dolía muchísimo, una barbaridad. Lo que en cierto modo me tranquiliza es que veo que no me sangra, hasta que llego a la enfermería, luego ya sí, recuerdo como caía la sangre por los dos lados de la mesa de operaciones... Allí ya fue todo muy rápido, unos minutos muy cortos y a la vez muy largos.