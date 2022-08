José Ignacio Cascón, apoderado de Diosleguarde: “Su cara al llevarlo a la enfermería no la olvidaré jamás”

José Ignacio Cascón fue uno de los que, recién corneado Manuel Diosleguarde, lo recogió del suelo para trasladarlo a la enfermería: “La cara pálida y desencajada de Manuel en esos momentos no la olvidaré jamás”, relata su mentor sobre uno de los pasajes más amargos que ha vivido. “En ese trayecto le iba diciendo, ¡Abre los ojos Manuel, que no es nada, que solo llevas el porrazo... pero de sobra sabíamos que era muy muy grave, por el tiempo que estuvo colgado del pitón, por la vuelta que dio sin soltarlo y por lo dramático que fue todo”, recuerda Cascón. Diosleguarde llevaba una cornada monumental. Lo llevaron hasta la misma mesa de operaciones: “Una vez que lo dejamos allí, le cortaron la taleguilla y le vi todo el muslo abierto, impresionaba; brotó entonces la sangre de una manera tremenda. De inmediato los médicos empezaron a tratar de taponarlo con gasas... En ese momento ya nos salimos de la enfermería. Fue durísimo”, recuerda Cascón, aún con la voz entrecortada al recordarlo. “¡Qué miedo, qué horror!”. A la puerta de la enfermería se arremolinaron todos los toreros. Nadie quería irse. Un detalle de la gravedad del asunto. Los aficionados también esperaban noticias. “Fueron momentos angustiosos, porque no sabíamos cuál iba a ser el desenlace”.

El gravísimo percance que sufrió Diosleguarde el domingo en Cuéllar traía a la memoria alguno de los más graves de los últimos años, como los que sufrieron toreros como David Mora, Gonzalo Caballero o Román en Las Ventas. O incluso, remontando más en el tiempo, el que sufrió el maestro Capea en La Maestranza de Sevilla el año de su reaparición, también con un toro de la misma divisa de Cebada Gago.