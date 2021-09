Manuel Diosleguarde: “Me voy contrariado, venía con otras ilusiones pero mi lote no dio opción”

Con serenidad y pausa valoró Manuel Diosleguarde la actuación ante Brasileño, el primer utrero que lidió este martes en La Maestranza. El público sevillano valoró positivamente su actuación y le obligó a salir al tercio a recoger una ovación: “Ha sido un novillo al que había que buscarle la altura, era desrazadito en su juego y salía siempre a su aire, queriéndose desentender. Por eso había que tratar de llevarlo siempre muy tapado. Y así me he entendido con él”, confesaba el espada salmantino entre barreras en los micrófonos de Canal Toros. En ese momento, Diosleguarde ya no se quería acordar del trofeo conseguido el sábado en Las Ventas de Madrid y, con su primero ya arrastrado por las mulillas, depositaba toda su confianza e ilusión en el segundo astado de Rocío de la Cámara: “Hoy ya es otro día y hay que cortar las orejas aquí en Sevilla. Lo de Madrid ya es pasado y eso ya no vale”.

Así, todas las miradas de la tarde del torero salmantino en La Maestranza se depositaban en Silbador, un novillo en el que ya puso sus ojos Diosleguarde por la mañana. Era el que más le gustaba de su lote. Al final, ese astado que se le metió por los ojos a Diosleguarde en el sorteo matinal, resultó muy descastado y deslucido, tanto que no dio ni una sola opción en el ruedo maestrante. El espada salmantino mostró su disconformidad con las nulas opciones aún entre barreras del coso sevillano: “Se va uno contrariado, venía con otras ilusiones y expectativas”, confesaba antes marcar las claves de su futuro inmediato. “Hay que seguir luchando, entrenando y creciendo como torero”. Sobre su paso por La Maestranza, Diosleguarde explicaba: “Venía a darlo todo y a no dejarme nada dentro, con el lote que me ha tocado no ha habido opción de triunfo pero al menos espero que la gente me viera y les haya dejado una buena imagen”. Él personalmente, sobre su temporada de 2021, confesó: “Este está siendo un año muy importante para mí. Estoy preparado y creo que así se ha visto”.