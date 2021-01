La Maestranza pretende iniciar la temporada taurina el 18 de abril

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, presidió este martes una reunión entre los representantes de los distintos sectores afectados por la suspensión de la Feria de Abril de Sevilla por el COVID-19, entre los que estaban representantes de la empresa Pagés, responsable de los espectáculos taurinos de La Maestranza. Según informa Aplausos la empresa tiene la intención de que el coso maestrante acoja las funciones taurinas desde el 18 de abril y no desde el 4 como se preveía en un principio, fecha del Domingo de Resurrección. Según lo expuesto por la empresa, se asegura que no habrá toros en Resurrección y que la intención es pasar ese festejo al 18 de abril. La temporada seguiría los fines de semana del 22 al 25 de abril, y el del 29 y 30 de abril, y 1 y 2 de mayo. Al parecer no habrá cambios con el cartel anunciado, con toros de Victoriano del Río para Morante, Roca Rey y Pablo Aguado para Resurrección. Habrá un festejo de rejones en este ciclo y se confirma la intención de Morante de lidiar los Miura. El resto de la temporada se conformará con algunas novilladas entre mayo y junio, así como el ciclo de San Miguel en septiembre. Todo condicionado a que se pueda acoger al menos un 50& del aforo en los tendidos.