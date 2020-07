Jiménez Fortes se sincera en LA GACETA: “Se hace poco por engrandecer el espectáculo”

–No pensaba que iba a ser fácil, pero tampoco que llevaría tanto sufrimiento. Había visto muchas carreras que apuntaban y luego... La sangre forma parte del toreo. No sabía que iba a ser tan duro, pero es cierto que lo acepto de manera natural porque lo he elegido yo. No ha sido accidental, ha sido un camino que me he ido forjando y he sido responsable de todos los percances, unos por compromiso elevado, por errores o porque los toros cogen. Mi tauromaquia está muy ligada a esa dificultad, es la forma de torear con la que me identifico y lo acepto. Desde mi primer año de becerrista, todos, he tenido al menos un percance.

–Tener tu intención clara, saber tu misión. Pienso que si he venido a este mundo para dejar huella y que mi forma de torear quede grabada todo vale la pena. Esa la intención que tenía desde niño, me comprometí así pasara lo que pasara... La ilusión, la fe, la constancia no es algo que en mi vida sea negociable. La clave tiene una explicación sencilla, vivir al día pensando en lo que quieres lograr, manteniendo el compromiso con tu intención.

–¿En qué ha cambiado y con qué sorprenderá ahora Fortes?

–Mi tauromaquia está definida a base de muchos años. No puede haber un cambio para que sea algo nuevo. Pero sí he ido limando el concepto, toreo con mayor limpieza, con más reunión, manteniendo ese compromiso. Y una búsqueda de la belleza a la que le he dado cada vez más importancia. Y la armonía. Me he ido poco a poco moldeando con las faenas que más me identifico para ser mejor torero cada día, dar la mejor versión y aumentar mi compromiso, en la preparación y entrega con el animal, trato de fundirme con él.

–Apuesta de nuevo por la independencia (Carretero y José Luis de los Reyes) para su gestión en los despachos. Otra vez el único aval de su capote y su muleta, que no es nuevo...

–Al apoderamiento lo define la confianza mutua. Son dos personas que llevan tiempo cerca de mí, antes de ser apoderados son amigos. Con todos los apoderados que he tenido hubo buena relación, pero primero llegó el apoderamiento y luego la amistad. Aquí fue al revés. La prioridad no es la independencia, sino que te acompañen dos personas que sabes que van a luchar. Ambos me conocen y están muy identificados en la forma de ver el toreo.

–En año y medio sin torear, ¿cómo se ve el toreo desde fuera?

–Cuando uno lo vive en tercera persona, hay cosas que te cambian. Cuando lo haces en primera persona lo vives muy intenso. Lo bueno y lo malo, y puedes llegar a tener una visión distorsionada del éxito y el fracaso. Cuando lo ves con perspectiva, es diferente. He aprendido a no hacer juicios de valor drásticos. Aprendes a relativizar, he disfrutado mucho de la temporada pasada, de los compañeros y me he mantenido unido a las ferias, a los callejones. Sentía que era la forma que más cerca podía vivir o cubrir mi necesidad de torear. Toreando a través de los demás.