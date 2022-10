El mundo del toro, a los pies del joven Marco Pérez: “Fue magistral”

“Una vez le pregunté a Maradona, con el que tenía buena amistad y a quien le tuve alquilada una casa en Sevilla, que porqué era tan bueno con el balón. Y me contestó: Soy igual que el resto, lo que intento es adelantarme cuatro segundos a lo que el contrario está pensando. Eso mismo es lo que le pasa a Marco, cuando los demás pensamos en hacer esto o aquello, él ya lo ha hecho”. Son palabras de un maestro, una figura, Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’, que se hizo dueño del toreo en la década de los ochenta. Impactado aún por la presentación del jovencísimo Marco Pérez el miércoles en La Maestranza, donde logró cortar un rabo tras una actuación histórica. “Ha formado un alboroto muy gordo”, matiza. Más allá del éxito pone en valor lo que va a significar la irrupción del valor salmantino en la tauromaquia: “El triunfo es importante y el rabo, histórico. Hacía mucho tiempo que no veía lanzarse a la plaza a tantos jóvenes, para tocarlo, para abrazarlo y para sacarlo a hombros por la Puerta del Príncipe. No solo eso, se lo llevaron a hombros por las calles de Sevilla hasta el hotel. Esa pasión por Marco va a ser una inyección de moral y de fuerza para la tauromaquia”, apunta el maestro de Espartinas.

“Si anuncian mañana mismo en La Maestranza a él solo, llena la plaza”, comenta Diego Urdiales, una de las figuras del momento, que el miércoles encabezó el cartel del festival: “Estuvo magistral. Con esa responsabilidad de torear en una plaza así, de cómo estaba Sevilla, y la presión de estar a al lado de toreros importantes, de un día así... es impresionante como pudo controlar aquello y hacerlo todo con tanta categoría, con tanta humildad y con tanta torería”. Diego Urdiales se queda con el presente y valora lo que supone un aldabonazo así: “No hay que pensar en lo que va a suceder mañana con él, con esas condiciones y esa capacidad llegará donde quiera, pero no hay que jugar a profetas sino admirar, disfrutar, reconocer y poner en valor lo que hizo ayer —por el miércoles— en Sevilla. Eso solo está al alcance de los elegidos y de los genios. Que no me cuente nadie lo que logrará mañana, lo que ha hecho ya es memorable. Todos hemos sido niños, yo con su edad, también quería ser torero y te puedo decir que lo que Marco hace no es normal. Es un genio”. “Yo le he visto hacer cosas a ese novillo inconmensurables. Puso al público siete u ocho veces en pie, por algo será”, puntualiza. Y ahí vuelve también Espartaco: “Antes de que entrara a matar, la gente ya estaba dispuesta a pedirle el rabo, cómo sería lo que había hecho”.

Sobre las virtudes de Marco Pérez, Juan Antonio Ruiz ‘Espartaco’ afirma: “Tiene una cabeza privilegiada, roza la perfección en todo lo que hace. Es muy difícil hacer lo que él hace”. El maestro de Espartinas va más allá: “Tiene una sensibilidad especial, un temple extraordinario, una alegría y una bondad en su mirada y en la forma de respetar a los toreros y las tradiciones admirable. Es de las personas a las miras y lo ves por dentro. Tiene esa grandiosidad, llega y conecta. Conecta por sus cualidades y su personalidad”.

Otro de los que salió encantado de La Maestranza fue un ganadero de una casa histórica, Antonio Miura: “Uno va a verlo con reticencia, porque me habían hablado que iba a sorprender, después de verlo afirmo que es mucho más de lo que me dijeron. No era un cuento ni una historieta”. Y ahí incide en la importancia de lo que logró en ese escenario, fecha y en ese cartel: “Lo que más me sorprendió es cómo anduvo en el ruedo, la seguridad, tranquilidad y cómo manejó los tiempos. No es fácil”. Y ratifica el impacto y vaticina su futuro inmediato: “Indudablemente, todo lo que sean alicientes le viene bien a la Fiesta. Ahora la gente está deseando verle, donde esté anunciado querrán ir a verlo. La prueba está en cómo salió la gente de la plaza, entusiasmada con el chaval”, concluye el ganadero de Zahariche.