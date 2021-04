Salió la cartelería de la temporada en Arles (Francia) con el nombre de Raquel Martín en su presentación en una novillada sin picadores y en su primera comparecencia con el traje de luces. Una cita en una plaza de primera categoría. Toda una efeméride que hace retroceder hasta 1973 para encontrar a un salmantino que se estrenara con el ‘chispeante’ en un escenario de máximo nivel. El último y primer referente salmantino que lució por primera vez el traje de luces en una plaza de primera categoría fue José María Martín ‘El Salamanca’, en Pamplona, en un festejo extraordinario celebrado el 6 de mayo de 1973. En aquel cartel se anunciaron José Luis Ortega y Juan Martín, para enfrentarse a reses de Fuentespino, de Hermanos Zapatero, de Salamanca. “Estuve bien, me repitieron al año siguiente ya con caballos”, recuerda José María Martín a sus 66 años, ya retirado de los ruedos. Ahora explica cómo se fraguó todo: “Me apoderaba Maxi Carreño, que era administrador de la ganadería de César Moreno, en Golpejas; y César era el empresario de Pamplona. No era habitual que se organizara aquel festejo en esa fecha pero se hizo para que yo pudiera torear. Y salió bien”, recuerda. En temporada de 1973, en la que se estrenó con el traje de luces, ya debutó con picadores el 29 de julio en San Feliú de Guixols, en cuanto cumplió las once novilladas exigidas entonces: “Aquel año se precipitó todo, de luces primero, el debut con picadores e incluso se llegó a plantear a la alternativa, pero al final no se hizo”, confiesa. No es habitual que en la carrera de los toreros, la primera novillada sin picadores se afronte en una plaza de máximo nivel, como lo hizo El Salamanca o como está anunciada, 48 años después, Raquel Martín el 5 de junio en Arles. Ellos dos son los únicos casos que se han dado en la historia entre los salmantinos. La mayoría lo suelen hacer en pueblos; y sí que es más frecuente en cosos segunda categoría como lo hicieron toreros como Jumillano que vistió su primer traje de luces en Burgos (19-05-1950), donde también lo hizo Victor Manuel Martín (27-05-1965), en Logroño se estrenaron Pallarés (19-05-1962) y Flores Blázquez (1-05-1964), Capea en Salamanca (3-05-1969) o José Ignacio Sánchez en Ávila (14-06-1989). Ahora el reto lo tiene Raquel Martín a sus 17 años, en el que será el segundo paseíllo de su vida. El primero lo hizo el 10 de octubre en una clase práctica en Villoria. En junio, nueve meses después, comparecerá en un escenario del gran circuito. El Salamanca recuerda como fue aquel salto: “Yo lo que quería era torear... Que fuera una plaza así no me asustaba. En aquel momento ya tenía mucho oficio porque había toreado en muchas capeas”. Ahora, casi medio siglo después, la historia es distinta. Raquel Martín lleva tres cursos en la Escuela y una intensa preparación en el campo, con vacas y novillos, y recién estrenado su primer apoderamiento. El 5 de junio estará sola en el ruedo más grande que jamás pisó. Con toda la responsabilidad y más ojos que nunca pendientes de ella.

Ismael Martín, el último salmantino que debutó de luces

El último salmantino que se estrenó en un festejo con el traje de luces fue Ismael Martín, antes de la irrupción de la pandemia: el 13 de septiembre de 2019. Ese festejo taurino se celebró en la plaza de toros de Barruecopardo. Aquella tarde se lidió una excelente novillada de Valrubio y el joven valor de Cantalpino saldó esta su primera actuación cortando cuatro orejas y dos rabos y saliendo a hombros con Fabio Jiménez, que desorejó al primero. Ismael Martín vistió un terno azul celeste y oro.

Por su parte, en 2020, con apenas actividad taurina debido al coronavirus, tres alumnos de la Escuela de Salamanca lucieron por primera vez el traje de luces. El primero fue el vallisoletano Daniel Medina, en la cuarta entrega de la fase clasificatoria de Destino La Glorieta en Salamanca el 27 de agosto, enfundado en un terno nazareno y oro con el que dio una vuelta al ruedo tras lidiar un astado de La Glorieta. Tras él, y ya en los festejos del circuito de novilladas de Castilla y León, se estrenaron con el traje de luces, el segoviano de Cantalejo, Saul Sanz el 3 de octubre, en el coso abulense de Maello (oreja y oreja tras dos avisos) donde lidió novillos de Los Lastrones y Antonio Palla; y al día siguiente, Juan Ignacio Sagarra (ovación y silencio, en ambos con aviso), en Fuentesaúco (Zamora) con reses de Ignacio López-Chaves y La Interrogación. Juan Bautista: “Su presencia en Arles va a crear gran expectación” Juan Bautista ha sido el primer empresario que ha abierto sus puertas y ha firmado un contrato a la salmantina Raquel Martín. El responsable de la plaza de toros de Arles se muestra “tremendamente ilusionado” con la presencia de la salmantina Raquel Martín en la feria francesa, plaza de primera categoría, que se programa el primer fin de semana de junio. La alumna de la Escuela taurina de Salamanca forma parte del primer evento que se anuncia abriendo la cartelería de la campaña en su anfiteatro romano. “Es un privilegio, un honor que Raquel debute en Arles y que sea esta plaza la primera vez en la que se vaya a ponerse el traje de luces en su prometedora carrera, que acaba de comenzar”, explica Juan Bautista que dice haber visto ya en varios tentaderos al nuevo valor salmantino: “Ya la he visto en el campo, está evolucionando de forma fantástica y tiene unas grandes cualidades”, incide, antes de matizar: “Su presencia en Arles va a despertar mucha ilusión y expectación en esa novillada sin caballos. Por desgracia, a día de hoy, no es habitual que, en una novillada sin picadores, se genere esa expectación que ya he empezado a notar”. El empresario de la plaza de toros de Arles confiesa que Raquel va a debutar dentro de una feria “muy variada y cargada de alicientes”, en referencia a la gran presencia de toreros franceses, a las alternativas anunciadas, a la cita de Morante y Pablo Aguado con la corrida de La Quinta y, por supuesto, al gran duelo de la temporada, el mano a mano entre Talavante y Roca Rey: “Es un abono en conjunto muy fuerte. Y, entre ellos, Raquel desde luego que es otro de los atractivos. Es uno de los eventos de la temporada de Arles. Es muy bonito generar ilusión entre la afición y estamos muy contentos con ello”, concluye.

Por su parte, José Ignacio Sánchez, el director de la Escuela taurina de Salamanca, analiza la importancia de este primer paso para una de sus pupilas: “Está evolucionando a pasos agigantados, muy rápido y mostrando una gran capacidad”, confiesa antes de matizar la realidad en un camino que no ha hecho más que comenzar y que tiene todas las páginas aún por escribir: “Lo tiene todo por delante, y tiene que ir aprendiendo y avanzando; aunque bien es cierto que todo lo que está marcando son cosas especiales”, matiza. Y, a partir de ahí, el propio José Ignacio Sánchez marca las cualidades y virtudes que atesora Raquel Martín: “Apuesta por el toreo de verdad. Tiene valor y es inteligente delante de la cara de los animales. Está cogiendo muy bien las distancias y absorbe mucho y rápido todos los consejos”. Sobre la cita de Arles, primera de su vida vestida de luces y, además, en una plaza de máximo nivel, como es Arles confiesa: “Está perfectamente capacitada. Luego saldrá como salga, porque en esto nunca se sabe lo que puede suceder, pero está muy preparada para asumir un reto así. Son tardes de las que marcan y ya no se olvidan en la carrera de un torero. Y Raquel no ha podido tener un mejor escenario”.

Fulgurante proyección en la Escuela

Es su tercer curso matriculada en la Escuela taurina de Salamanca bajo la tutela de José Ignacio Sánchez. Tiene 17 años y estudia 2º de Bachillerato. No tiene antecedentes taurinos en su familia, aunque su pasión por el toreo le viene por la afición que tienen, y le transmitieron, sus padres y sus abuelos. Esos tres años de bagaje en el aula taurina de la Diputación de Salamanca le han servido para despuntar rápido e incluso llegar a debutar en su primer festejo en público el pasado 10 de octubre en Villoria, donde se enfrentó a un astado de Santiago López Chaves al que desorejó formando un gran revuelo entre los aficionados.

