Damián Castaño, tras ‘pinchar’ en Bilbao: “Sin espada no hay nada que hacer

“Sin espada no hay nada que hacer”, contestó apesadumbrado y con no poca resignación tras pinchar Damián Castaño al toro de su presentación en las Corridas Generales, del que tenía una oreja bien ganada.

Tuvo el trofeo en su mano tras una emocionante faena, en la que plantó cara con firmeza y disposición las emocionantes embestidas del toro de Dolores Aguirre. “Me he encontrado a gusto y no me he guardado nada, pero sin espada es imposible”, ratificó el torero a los micrófonos de Canal Toros, y a su vez reconoció el delicado momento que atraviesa con la tizona: “Hay que solucionarlo como sea, porque así no se consigue nada”.

Ni una sola opción le ofreció el quinto de la tarde, un toro que se guardó toda su fuerza y no le dio ni una sola embestida, siempre a la defensiva y agarrado al suelo. No pudo más que mostrar su disposición Castaño. “No ha dado ninguna opción”, confesó el diestro sin querer cargar las tintas con su oponente que brindó a la casa Chopera, en agradecimiento a la oportunidad que le habían dado en un coso de la importancia de Bilbao.

Una vez finalizada su actuación, el espada salmantino tampoco quiso echar cuentas y lamentarse de la lesión con la que llegaba a Vista Alegre, tras la terrible voltereta de hace justo una semana en Cenicientos: “Cuando uno viene lo hace con todas las consecuencias y no valen las excusas, eso me lo guardo para mi”, concluyó el torero.