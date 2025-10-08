Estas son las cifras de la primera temporada de Marco Pérez tras su alternativa El joven torero salmantino cerró la temporada de 2025 en Europa con dos festivales, 11 novilladas con picadores, una más en Venezuela; y 30 corridas de toros, de las que 22 salió a hombros por la puerta grande.

Marco Pérez en la vuelta triunfal rodeado de jóvenes en la plaza de toros de La Glorieta.

Javier Lorenzo Salamanca Miércoles, 8 de octubre 2025

La regularidad en el triunfo ha sido la principal baza de Marco Pérez en su primera temporada como matador de toros después de tomar la alternativa el pasado 6 de junio en la plaza de toros de Nimes (Francia). Antes toreó dos festivales para abrir boca y once novilladas con picadores en España, presentándose en plazas de primera categoría como Valencia, Zaragoza, Sevilla y Madrid. Después de que Morante de la Puebla le cediera los trastos en el doctorado, el joven torero salmantino emprendió un periplo de treinta corridas de toros, que pudieron ser cuarenta si no llega a perder las diez que no pudo cumplir tras la fractura de cadera que sufrió el 22 de junio en la feria de Hogueras de Alicante. Aún así, quedó en el puesto número 15 del escalafón de matadores de toros que hoy lidera Alejandro Talavante con 63 corridas de toros, seguido de Borja Jiménez con 54 y Emilio de Justo con 53.

Cuatro plazas de 1ª de 30 corridas de toros

De las 30 corridas de toros que toreó Marco Pérez en 2025, cuatro fueron en plaza de primera: dos en Nimes (Francia), la alternativa en junio, y la encerrona de septiembre, Arles (Francia) a hombros en la goyesca; y San Sebastián, la única donde se fue de vacío.

22 puertas grandes

Marco Pérez cerró la temporada con 22 puertas grandes de 30 festejos. Además de las tres salidas a hombros de primera lo hizo en Salamanca (2), Istres (Francia), Santander, Huelva, Huesca, Salamanca y Murcia, de segunda. Y en todas las de tercera menos Alcalá de Henares: Ondara, Socuéllamos, Cieza, Antequera, Tarazona, Ejea, Andújar, Villarrubia, Muro, Pozoblanco, Vera y Úbeda.

Seis rabos

Además del que cortó a Bogador, de Juan Pedro Domecq, en Nimes (21 de septiembre) Marco Pérez también paseó los máximos trofeos en Tarazona de Aragón (Jandilla, 30 de agosto), Andújar (Bañuelos, 6 de septiembre), Villarrubia de los Ojos (Santiago Domecq, 7 de septiembre), Muro (Monte la Ermita, 14 de septiembre) y Úbeda (Jandilla, 4 de octubre).

Once novilladas

Valencia, Olivenza, Motilla, Toledo, Zaragoza, Talayuela, Puertollano, Sevilla, Aracena, Morón y Madrid fueron los escenarios de las novilladas con picadores previas a la alternativa que tuvo lugar el 6 de junio en Arles (Francia), de manos de Morante de la Puebla y Alejandro Talavante con toros de la ganadería salmantina de Garcigrande. Además, de dos festivales (La Flecha y Albacete) y una novillada en Mérida (Venezuela).