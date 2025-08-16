Lo más visto de Netflix: ¿qué merece la pena?

José Fuentes Rajo Salamanca Sábado, 16 de agosto 2025, 07:23 Comenta Compartir

Se llama 'Mi año en Oxford' porque 'De nuevo una americana en Europa en una irritante película romántica que colecciona clichés' era demasiado largo. Muy a mi pesar, es la película más vista de Netflix esta semana.

Perdonen si no puedo juzgar el ritmo de la película, es lo que tiene verla a x1,5, como un soporífero audio de WhatsApp, pero de casi dos horas. No sé si la campaña de marketing previa ha sido excelente, si su posición en el Top 10 la hace más atractiva o si es que la audiencia ha potenciado su gusto por lo vacío, estereotípico y los guiones chiclosos.

Debe ser que la fórmula de un hombre pedante, promiscuo y de masculinidad frágil con una mujer antipática que basa su personalidad en el empoderamiento femenino de los libros del siglo XIX, mientras compite con otra mujer por la atención de un hombre buscando ponerle celoso bailando reguetón, sigue teniendo el mismo tirón que el matrimonio entre un torero y una folclórica en la España de los 80.

Mucha gente asegura llorar con el final de la película; no sé si es por el dramático desenlace o por haber perdido dos horas de su vida de una manera tan absurda.

Y, sin intentar hacer 'spoilers', considero que ciertas enfermedades deben tratarse con cuidado y respeto. La película no es irrespetuosa en sí, pero utilizar este tema a veces puede parecer que es más por 'morbo dramático', sobre todo si no se hace con profundidad, aunque no sea la intención. En resumen, de la misma manera que el paladar de algunas personas de 30 años sigue siendo el de un niño de 8 cuando van a comer a un restaurante, parece que con las películas ocurre algo similar y algunas personas se han quedado atascadas en la E.S.O. Pero qué sería de los abogados que trabajan en divorcios si la gente no romantizase patrones tóxicos en las relaciones… ¡Habrá que pensar en todo el mundo!

Y ojo, que no seré yo quien se posicione en contra de las películas y series de perfil bajo, habiéndome mostrado siempre como fiel defensor de los contenidos amenos que nos hacen desconectar, pero es que hasta para hacer un bodrio hay que tener talento. De hecho, aunque suene paradójico, hay series y películas malas que son muy buenas. El entretenimiento también es un arte.

Después de haber soltado todo el veneno, llega el momento de recomendar una opción mejor en Netflix, que en esta plataforma, si te aburres, nunca es por falta de propuestas.

La semana pasada recomendaba la recién estrenada 'Miércoles', aunque para los que hayan devorado los cuatro capítulos que forman la primera parte, pueden probar suerte con 'Muertos S.L.' mientras esperan la otra mitad de esta intrigante, exitosa y divertida propuesta. Esta serie española se ha posicionado en los primeros puestos de lo más visto de la plataforma, aunque no se trata de una de sus originales, sino de Movistar+. El próximo 21 de agosto se estrena la tercera temporada, pero si el volumen de episodios abruma a algún lector, no debe preocuparse porque cada uno ronda la media hora y son muy fluidos.

Esta comedia de humor negro puede resultar no solo divertida, sino un contenido excelente con el que desconectar. La funeraria Torregrosa sufre un cambio trascendental después de que su dueño muere. Dámaso, agente funerario, hace todo lo posible para quedarse con el puesto del difunto, pero, contra toda expectativa, es su mujer, Nieves, quien toma las riendas del negocio e impide que triunfe la idea de sus hijas de reformarlo en un gimnasio. Un becario imberbe, un agrio tanatopractor, un pícaro conductor y una recepcionista hipocondríaca se suman al elenco de esta desternillante comedia.

Y de la comedia pasamos al llanto, concretamente al ver terminar 'And Just Like That', contra todo pronóstico, ya que esta no debía ser su última temporada. Este viernes se estrena el episodio final de la saga que dio comienzo en 1998 bajo el nombre de 'Sexo en Nueva York', y la pregunta que se hacen todos los fans es: '¿Mereció la pena el regreso?'.

Los personajes se han divorciado, muerto, enviudado y han visto sus hogares de siempre completamente transformados. La zona de confort y el mundo ideal con el que cerró la última película que se hizo sobre la serie original en 2010 han quedado totalmente destruidos. Y esto, en verdad, es un acierto.

La vida cambia, y ahora que a los 50 se es aún joven, mucho más. El final feliz de las películas y series está bien, pero, ¿qué hay después? Volver estaba justificado, pero habría que haberlo hecho mejor. Las tramas de la primera y segunda temporada eran insípidas y aburridas . Sin embargo, da rabia ver que esta tercera temporada, que había logrado verdad, profundidad y evolución en los protagonistas y en sus vidas, llegue a su fin tras pagar los platos rotos de dos entregas desastrosas. ¡Hasta siempre, Carrie!