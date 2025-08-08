Netflix adelanta Halloween con una «escalofriante» comedia que arrasa en todo el mundo: top 10 en 27 países

José Fuentes Rajo Salamanca Viernes, 8 de agosto 2025, 11:05 Comenta Compartir

Casi tres años de espera han merecido la pena. Esta semana hemos tenido doble miércoles: por un lado, el día que siempre está en medio de la semana y, por otro, una versión femenina mucho más interesante, la hija de los Addams, que vuelve a protagonizar la segunda temporada de la serie que lleva su nombre, dividida en dos partes. Como no podía ser de otra forma, se estrenó este miércoles la primera, y el primer episodio de los cuatro disponible ya engancha al espectador del tirón. Pero antes de hablar de la segunda temporada, habrá que hablar de la primera, para que aquellos que aún no la han visto se unan al universo de 'Nevermore'.

Miércoles es una serie que mezcla terror, misterio, drama y comedia de tal manera que ves torturar y morir a gente sin que te dé ningún tipo de pena (la mayoría de las veces). En definitiva, te acabas sintiendo como la protagonista, disfrutando de la desgracia y regodeándote en los elementos más macabros que pueda haber. La hija de los Addams, Miércoles, no es un personaje nuevo; ya ha sido protagonista en series y películas, por lo que mucha gente ya está familiarizada con ella. Por eso, la trama debe ofrecer también algo de frescura que invite a conocer este contenido.

La historia arranca cuando es enviada a la 'Academia Nevermore', un internado para jóvenes con habilidades especiales conocidos como «marginados», tras un incidente un tanto peculiar. Allí, entre sirenas, gorgonas, hombres lobo, poderes psíquicos y crímenes por resolver, Miércoles se convierte, muy a su pesar, en el centro de una trama que mezcla asesinatos, conspiraciones y secretos ancestrales. Todo ello con su inconfundible estilo: fría, brillante, sarcástica y siempre vestida de negro. Su fuerte personalidad te hace amarla por su empoderamiento y odiarla por su desapacible carácter.

Tal es su éxito que, según los datos ofrecidos por Netflix, la primera temporada, estrenada en 2022, ha logrado estar 21 semanas en el top 10 de las series de habla inglesa más vistas a nivel global y en la última semana ha estado en esta lista en 27 países, con total seguridad, la segunda entrega no tardará también en posicionarse en los primeros puestos de este ranking. Semejante fenómeno se merecía una inversión en música, efectos especiales y escenarios a la altura, y por supuesto, así ha sido. A puro violonchelo y con la mente de Chris Bacon componiendo, las piezas musicales se entremezclan con temas pop y baladas muy diversas que forman una magnífica banda sonora. De hecho, en 2022 todo el mundo acabó bailando en TikTok los pasos de Wednesday Addams al ritmo de Bloody Mary de Lady Gaga, algo que podría repetirse en los próximos días con algún tema de la serie. La estética sombría de los Addams se entremezcla con la explosión de color y alegría de Enid, la compañera de cuarto de la protagonista, y con el universo sobrenatural de Nevermore. Una trama jugosa, con constantes giros de guion y un ritmo trepidante; personajes muy peculiares que atrapan al espectador, y un guion lleno de escenas y diálogos de humor ácido y sarcástico forman la mezcla perfecta para convertir esta ficción en un producto atractivo, sólido y muy entretenido entre tanto drama y thriller.

Esta segunda temporada empieza fuerte. A los personajes de la primera temporada (salvo los muertos, claro, y Xavier) se suman un nuevo director, un zombi y una misteriosa profesora de música. Además, aunque ya estaban en la entrega anterior, la familia Addams cobra mucho más protagonismo. El hermano de Miércoles, Pugsley, estudiará también en la Academia, y su madre, Morticia, tendrá un cargo en el centro. Por supuesto, si en la temporada anterior había un pasado familiar oculto que rescató al personaje de Goody, esta no iba a ser diferente. Ofelia, hermana de Morticia y tía de Miércoles, parece ser el personaje que añadirá la dosis de misterio y melancolía a la historia de los antepasados Addams en esta entrega.

También se suman nuevos retos para la protagonista. Como si el guionista hubiese sido Hitchcock, un grupo de cuervos asesinos se convierte en el eje central de una trama en la que Miércoles cuenta con un nuevo acosador que la espía y amenaza. Por si fuera poco, sus poderes psíquicos, que le permitían tener visiones, parecen estar al límite y en riesgo de desaparecer en el peor momento, justo cuando visualiza la muerte de un ser querido que, además, le echa la culpa de su destino fatal. Con la ayuda de sus amigos, familiares y de Cosa, la mano que se mueve sola, la hija de los Addams se verá envuelta en un nuevo círculo de asesinatos mientras, al revés que el curso pasado, ahora es la más popular entre los pasillos del centro.

