Un documental 'prohibido', un drama turco o un potente estreno: estas son las series del momento

Esta semana ha estado repleta de propuestas para todos los gustos, ideales para disfrutar durante el fin de semana.

Para los seguidores de 'And Just Like That', en HBO Max hay un nuevo episodio. La décima entrega ha generado expectación tras lo ocurrido en la anterior, que, para evitar revelar detalles clave, solo diremos que tocó la fibra sensible de más de uno. Esta última temporada, compuesta por doce episodios, es sin duda la mejor de las tres. Solo queda esperar que la plataforma haya sabido darle un buen cierre y mantener el interés si es que hay planes para una cuarta temporada.

En HBO también triunfan la serie de época 'La Edad Dorada', ambientada en el Nueva York del siglo XIX, y la excelente comedia española 'Furia', en la que actrices de primer nivel interpretan a cinco mujeres de distintas clases sociales que atraviesan situaciones límite que terminan afectando a las demás.

En cuanto a Netflix, 'Indomable' continúa liderando la lista de lo más visto. En esta serie, un agente especial y su compañera investigan la muerte de una joven en el Parque Nacional de Yosemite, una caída que podría no haber sido accidental y que esconde una verdad oscura.

No obstante, una serie polémica le pisa los talones en el top 10. Es española, y la controversia surge tanto dentro como fuera de la pantalla. Según informó EFE el pasado mes de mayo, una orden judicial paralizó la emisión de 'Angi: crimen y mentira', un documental de dos episodios que analiza el asesinato de Ana Páez a manos de la adinerada María de los Ángeles Molina, conocida como Angi, en Barcelona en 2008, motivado por razones económicas.

Sin apenas promoción, la plataforma logró finalmente lanzar el documental casi tres meses después, el pasado día 25. De la polémica en torno a su emisión pasamos a la que envuelve los hechos narrados en la serie. No solo se aborda el crimen de Ana Páez, que Angi asesinó para cobrar créditos y pólizas suplantando su identidad con la ayuda de una peluca y un montaje que simulaba una agresión sexual, llegando incluso a contratar a dos gigolós para obtener semen que luego colocaría en el cuerpo de la víctima.

También se menciona la sospechosa muerte de su marido. Aunque oficialmente se habló de un suicidio o accidente, hay indicios suficientes para pensar que fue un asesinato. Los hechos recopilados en la investigación dejan en mal lugar a los funcionarios que intervinieron en la escena del crimen, al personal judicial que se negó a reabrir el caso a pesar de las pruebas aparecidas tras la condena por el asesinato de Ana Páez y a quienes entregaron dinero de la víctima con tanta facilidad. Solo caben dos opciones, o fueron muy incompetentes o el dinero ha vuelto a convertirse en un dios todopoderoso entre los mortales.

Por último, en el top 10 también ha entrado un drama turco que, aunque parte de una trama prometedora, está muy mal ejecutada y es difícil entender a los personajes, adolescentes enamorados de quienes los insultan y desprecian. Se trata de 'Cartas al pasado', donde una joven descubre que su madre en verdad es una profesora que la adoptó y que su madre biológica es en realidad una de sus alumnas. Estas, junto a sus compañeros, escribieron cartas en una clase de literatura que serían abiertas veinte años después, destapando antiguos conflictos y secretos del pasado.

ESTRENOS

Por fin llega la segunda temporada de una de las series más esperadas de Netflix desde su estreno en 2022. El próximo 6 de agosto, la plataforma lanzará la primera parte de esta nueva entrega de 'Miércoles', en la que la hija de los Addams regresará a la academia 'Nevermore'. Según lo que se puede ver en los tráilers y lo revelado por Netflix hasta el momento, se sumarán a la trama un nuevo director con oscuros secretos y un acosador que jugará con su mente.

El próximo 8 de agosto se estrena esta miniserie documental en HBO Max, que constará de cuatro episodios en los que se analiza en profundidad el trágico asesinato de cuatro adolescentes, a quienes dispararon en el interior de una tienda de yogures el 6 de diciembre de 1991, en Texas. El crimen nunca ha llegado a resolverse, y la frustración, la impotencia y el trauma han consumido al entorno de las víctimas durante todos estos años sin respuestas.

Este viernes se estrena en Prime Video la tercera y última temporada de 'Memento Mori'. Protagonizada por Yon González, Francisco Ortiz y Juan Echanove, y basada en la novela homónima de César Pérez Gellida, esta serie trata sobre la caza de un asesino en serie en Valladolid, que convierte cada crimen en una macabra obra de arte. El inspector Ramiro Sancho y Augusto, un perturbador sociópata, se verán envueltos en un duelo psicológico cada vez más personal.

