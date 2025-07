Son las dos series españolas del año y están triunfando en Netflix y HBO MAX

José Fuentes Rajo Salamanca Viernes, 25 de julio 2025, 10:29 Comenta Compartir

Las series españolas siguen siendo una apuesta fuerte en las plataformas de streaming, como demuestran 'Furia' (HBO Max) y 'Superestar' (Netflix). La primera es una comedia dirigida por Félix Sabroso, que ya trabajó en series como 'Veneno' o 'La que se avecina'.

En ella, cinco histriónicas mujeres al borde de un ataque de nervios protagonizan surrealistas tramas y conflictos extremos que, aunque parecen en un inicio historias independientes, provocan consecuencias en las vidas de las demás. Como no podía ser de otra forma, el elenco está formado por actrices de primer nivel, necesarias para que el humor basado en personajes, más elaborado e inteligente, en contraposición al de situación, llegue a buen puerto.

Las protagonistas son Marga (Carmen Machi), una artista excéntrica, tiquismiquis y adinerada que tiene en su casa a una asistenta, Tina (Claudia Salas), que está liada con su marido Roberto (Alberto San Juan), el típico hombre dependiente econcómicamente de su mujer y que intenta engañar a su amante haciéndole creer que se va a divorciar. Por si fuera poco, Tina se queda embarazada, por lo que Roberto idea una rocambolesca situación en la que pretende quedarse con el hijo de su amante, haciendo creer a su mujer que en realidad es su bebé y que la asistenta es su vientre de alquiler.

No obstante, en esta sátira contemporánea, las mujeres, al límite y con sed de venganza, lejos de conformarse, estallan dando vida a surrealistas y cómicas escenas en las que persiguen alcanzar la justicia. Esta trama sirve para hacerse una idea de cómo son los conflictos que se exponen en la serie de ocho capítulos, tres ya estrenados en la plataforma.

El resto de personajes lo conforman Vera (Pilar Castro), cocinera de platos extravagantes; Nat (Candela Peña), dependienta de moda de lujo; Victoria (Cecilia Roth), actriz erótica venida a menos; y Adela (Nathalie Poza), madre de Tina, al borde del desahucio.

Por otra parte, en Netflix, 'Superestar', dirigida por Nacho Vigalondo y Claudia Costafreda, es una auténtica obra de arte que busca retratar el fenómeno del 'Tamarismo' que protagonizó programas de principios de los 2000 como 'Crónicas Marcianas', y lanzó a la fama no solo a Tamara, la cantante del 'No cambié', sino a un grupo de estrambóticos personajes que, queriendo o no, fueron partícipes del 'culebrón televisivo'. Cada uno de los capítulos está dedicado a uno de los personajes, salvo el tercero, que está protagonizado por Loli Álvarez y Arlekín. Margarita Seisdedos, Paco Porras, Toni Genil y Yurena, la propia Tamara, protagonizan el resto.

Lejos de ser una biografía realista y lineal, Vigalondo hace suya la metáfora para crear una miniserie que consigue respetar los códigos del Tamarismo saliéndose constantemente de los elementos narrativos clásicos. La posada 'Paradise', los agujeros de gusano, los saltos temporales, las alucinaciones y la luz verde a las teorías conspirativas que hablan de sectas o reviven a Michael Jackson reconstruyen de manera magistral y única cómo se vivió aquel fenómeno mediático y cómo fue para sus protagonistas. Los episodios logran provocar la risa, pero también poner los pelos de punta y aflorar las lágrimas con las increíbles interpretaciones de actores como Ingrid García-Jonsson, Natalia de Molina, Secun de la Rosa, Carlos Areces o Pepón Nieto.

Por caminos muy distintos, estas dos series elevan el producto español a lo más alto este año.