La serie española más esperada del año ya está disponible en Netflix y tiene personaje salmantino

José Fuentes Rajo Salamanca Viernes, 18 de julio 2025, 07:40

«Yo soñaba con una fama con respeto, con una fama bonita, solamente con los aplausos, y no con todo lo que me ha tocado vivir», confesaba en 2002 María del Mar Cuena, conocida entonces como Tamara, al periodista de los silencios, Jesús Quintero. Mucho ha llovido desde que aquella joven de Baracaldo y con raíces salmantinas, con sueños de artista, recorriera todos los platós cantando 'No cambié', un tema que se convirtió en himno pop y fenómeno mediático a comienzos de siglo. Durante semanas fue lo más escuchado en nuestro país, lo que despertó la rabia de muchos artistas, ya que, aunque hoy sea común que los cantantes usen autotune para ocultar su escaso talento vocal, en aquella época era algo imperdonable.

Ahora, Netflix rescata su historia en 'Superestar', una miniserie de seis capítulos que se estrena este viernes, dirigida por Nacho Vigalondo y Claudia Costafreda, y producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, los Javis, que sienten una predilección por profundizar en personajes desgraciados del mundo de la televisión, como ya demostraron con 'Veneno'. La serie no es un biopic al uso. Es una reimaginación de todo el universo del 'Tamarismo', un fenómeno tan extravagante como trágico, que convirtió a Tamara en un icono popular y, a la vez, en diana del escarnio público. A ese universo pertenecía un buen número de personajes muy peculiares que le abrieron las puertas de programas del corazón y de la telebasura, un tipo de contenido que atravesaba una de sus mejores épocas. Entre ellos se encontraban Leonardo Dantés, Paco Porras, Toni Genil, Arlequín o Loli Álvarez.

Ampliar Elenco de 'Superestar'. NETFLIX

Tamara jugaba con fuego en un mundo en el que todo valía para generar audiencia, y terminó quemándose. La artista confesó arrepentirse enormemente de haberle dicho que sí a Paco Porras, el vidente de las frutas, cuando le propuso vender un embarazo falso en televisión. Su extravagancia, sus historias —como aquella en la que aseguraba que Jesús se le apareció y pudo tocarle las llagas— y la compañía de personajes que provocaban situaciones ridículas a propósito para ganar audiencia provocaron que Tamara pasase de estrella pop a objeto de crueles burlas de manera constante. Sus amigos en el mundo de la televisión rápidamente se convirtieron en sus detractores, que llegaron a, presuntamente, inventarse bulos sobre ella o que había plagiado la canción a Loli Álvarez. Todo valía para alimentar el morbo.

En esta ecuación no podía faltar su madre, la salmantina Margarita Seisdedos, que salía en su defensa ante las cámaras atacando a los enemigos de su hija, a bolsazo limpio si hacía falta. Su vehemencia fomentó que los programas buscaran provocar también la ira de la charra, de la que se extendió el rumor de que llevaba en el bolso un ladrillo, algo que Yurena siempre ha desmentido. Tamara soñaba con el éxito, pero encontró el desprecio. Fue objeto de amenazas, insultos, y llegó a ser abucheada en su propio pueblo, obligada a salir corriendo del escenario mientras le lanzaban objetos. Por si fuera poco, tuvo que cambiar su nombre tras una batalla legal con la artista de los boleros. Pasó a ser Ámbar, y después Yurena, el nombre definitivo con el que hoy sigue defendiendo su música.

Tras una etapa alejada del foco, en la que abrió un bar de ambiente en Malasaña, Yurena volvió a la música con un sonido más electrónico que incluso llegó a China. A lo largo de todos estos años ha participado en realities como 'Hotel Glam', 'Supervivientes', 'Bake Off' o 'GH VIP'. Netflix pretende ahora contar esa historia. No solo con la serie 'Superestar', sino también con el documental 'Sigo siendo la misma', que se estrena el mismo día. Un retrato íntimo, nostálgico y lleno de contradicciones, en el que la propia Yurena y sus compañeros del Tamarismo reflexionan sobre lo que vivieron: éxito, escarnio, fama y olvido. Participan también periodistas y figuras culturales que analizan qué significó todo aquello.

QUÉ ESPERAR DE LA SERIE - ANÁLISIS PREVIO

En una entrevista en 'De viernes', en febrero de 2024, Yurena desvelaba datos que nos permiten intuir algunos aspectos curiosos de los tráilers y fragmentos que han salido hasta la fecha. Por ejemplo, la artista confesaba que de pequeña sufrió bullying por su peso. Por eso, en la serie podemos ver que el personaje de Tamara está interpretado por la actriz adulta Ingrid García-Jonsson y otra mucho más joven y voluminosa, que se intercalan en las escenas para mostrar cómo detrás de Yurena se escondía muchas veces esa niña maltratada en las aulas que soñaba algún día con ser una estrella admirada, explicando esas ansias por ser objeto de deseo y convertirse en personaje público, una idealización muy lejana de la realidad.Asimismo, justificaría la ferocidad de su madre a la hora de defenderla, intentando evitar que su hija tuviese que volver a pasar por eso.

Como era de esperar en una serie en la que intervienen los Javis, el elenco es insuperable y las imitaciones son dignas de ganar 'Tu cara me suena'. A través de los ojos de García-Jonsson se puede ver la inocencia, tristeza, pero también alegría, que caracterizaron a Tamara en la vida real. Su imitación del agudo y muy característico tono de voz de la artista está muy bien lograda, y su representación de los gestos es impecable. Su imitación de la actuación que la artista hizo en el programa de María Teresa Campos 'Día a Día' es idéntica: la confusión, los movimientos, incluso el aura, son los mismos.

Además, grandes artistas de nuestro país como Secun de la Rosa, que da vida a Leonardo Dantés, Pepón Nieto, que encarna a Tony Genil, o Rocío Ibáñez, en el papel de la salmantina y madre coraje, Margarita Seisdedos, elevan aún más la calidad de la serie.

Y aunque las escenas sean un fiel retrato de la realidad, la serie promete salirse del guion por criterios artísticos y hacer del subtexto, la metáfora y el montaje los pilares de una ejecución artística muy prometedora, que busca transmitir en carne propia el sufrimiento, la desesperación o el éxtasis de la artista, así como todas las tramas que se tejieron a sus espaldas en el mundo televisivo y obtener una perspectiva general del funcionamiento del cruel mundo de la telebasura.