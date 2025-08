El lacrimógeno vídeo con el que se despide un personaje mítico tras 27 años en pantalla: «Sé que otros la han querido tanto como yo»

José Fuentes Rajo Salamanca Lunes, 4 de agosto 2025, 13:36 | Actualizado 13:42h. Comenta Compartir

El final de una era ha llegado. Sarah Jessica Parker, quien durante 27 años ha dado vida a la icónica Carrie Bradshaw, se ha despedido con un emotivo vídeo que ha dejado a los fans con un nudo en la garganta. Su personaje, nacido en 'Sexo en Nueva York', dice adiós para siempre en lo que será la última temporada de 'And Just Like That', el reboot que resucitó la historia dos décadas después.

La historia comenzó en 1998, cuando 'Sexo en Nueva York' revolucionó la televisión con seis temporadas centradas en cuatro mujeres independientes —Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha— que conquistaron Nueva York (y al mundo) hablando de sexo, amor, amistad y zapatos como nadie antes lo había hecho. Fue tal el fenómeno cultural que la serie se expandió con dos películas en 2008 y 2010. Pero fue en 2021 cuando se produjo el verdadero terremoto: el anuncio de una nueva serie secuela, And Just Like That.

El regreso no estuvo exento de polémica. Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall, no volvió al reparto principal debido a la mala relación con sus compañeras, y su ausencia dejó un vacío notable. Además, Chris Noth (Mr. Big) fue acusado de abuso sexual al poco de iniciar la primera temporada, y Willie Garson (Stanford) falleció tras haber podido rodar sólo algunos capítulos. Aun así, la serie logró sobrevivir —y en esta tercera entrega, la mejor y más profunda hasta ahora— encontró su ritmo y una nueva voz.

Ahora, con el anuncio oficial de que And Just Like That no tendrá más temporadas, Sarah Jessica Parker ha querido despedirse de Carrie Bradshaw de la única manera que ella sabría hacerlo: escribiendo. En un reel compartido en redes, la actriz recita un texto poético que repasa la vida de Carrie a lo largo de casi tres décadas, sin duda, el personaje de su vida y uno de los más queridos en todo el mundo.

Habla de los amores de Carrie, sus pérdidas, sus amigos, su devoción por Nueva York, sus triunfos y fracasos. Y, sobre todo, de lo que significó este personaje para ella: «Carrie Bradshaw ha dominado mi pulso profesional durante 27 años. Creo que la he querido más que a nadie. Sé que otros la han querido tanto como yo. Han estado frustrados con ella, la han condenado y la han animado. La sinfonía de todas esas emociones ha sido la mejor banda sonora y la compañía más significativa de mi vida.»

Sarah Jessica Parker concluye agradeciendo a sus compañeros de reparto, al equipo técnico de más de 380 personas y a los fans que han seguido la historia de Carrie desde sus columnas en el New York Star hasta sus días en la cincuentena, con nuevas amistades como Seema y LTW, y con las de siempre —Miranda y Charlotte— a su lado.

«Rabbit rabbit.» Así cierra el vídeo, con un guiño lleno de superstición y ternura. Carrie Bradshaw se va, pero deja tras de sí un legado imborrable. Un personaje que, con tutús, tacones y una personalidad única marcó a toda una generación. «Se que otros la han querido tanto como yo» menciona, de hecho, en el vídeo.

Los dos últimos episodios de And Just Like That ya tienen fecha de estreno, y su cierre es una despedida merecida, nostálgica, y, sí, absolutamente lacrimógena. El 14 de agosto será la última vez que veamos a Carrie en la plataforma, un recuerdo a cuando en el año 2004 muchos vieron a través del lejano mundo de la televisión el último capítulo de 'Sexo en Nueva York'.