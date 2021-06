Un joven albense se lleva 5.017 euros en ‘La ruleta de la suerte’

Óscar Sierra, un joven maestro natural de Alba, ha protagonizado este miércoles uno de los momentos más emocionantes de la historia del concurso ‘La ruleta de la suerte’ de Antena 3. No solo eso. Además, el concursante se ha llevado para casa 5.017 euros gracias a su habilidad resolviendo los paneles del concurso.

Hasta el último panel, el del bote, Óscar no obtuvo el pase para disputar la fase final. El joven albense jugó sus bazas y logró acumular en ese momento 2.517 euros. Pero el momento más emocionante llegó en el panel final. Óscar nunca olvidará la película “El verano que vivimos” y, sobre todo, a su director, Carlos Sedes. Con la pista ‘película y autor’ y con la ventaja de elegir una vocal extra, comenzó el panel diciendo “el apellido no me lo sé”. Pero ha sido entonces cuando el concursante se ha marcado una maratón de consonantes hasta dar con la buena en el último segundo.

De esta forma, Óscar ha ganado otros 2.500 euros y ha acumulado un premio de 5.017 euros. Este joven albense es maestro de Educación Primaria en la localidad soriana de San Pedro Manrique. Además, una de sus grandes aficiones es la música, por eso siempre que puede da rienda suelta a su pasión de dj.