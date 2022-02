Terremoto a la vista: Los documentos que encontró Rocío Carrasco en el dormitorio de su madre

Rocío Carrasco ha confirmado en la noche de este viernes que ya ha terminado de grabar la segunda parte de su documental y ha desvelado en torno a qué va a girar esta segunda entrega: unos documentos que encontró en el dormitorio de su madre cuando ésta falleció que le confirmaron lo que ya pensaba de su familia y por los que entenderemos su distanciamiento con todos los miembros.

“En la habitación de mi madre encontré lo que daba explicación a muchas cosas, a muchas cosas que yo había vivido y no entendía. Ella quiso que lo encontrara porque si ella hubiese querido que no lo encontrara, no lo hubiese encontrado jamás” le confesaba a Jorge Javier Vázquez cuando se encontraba observando la reconstrucción del dormitorio de su madre.

Esos documentos marcan un antes y un después en su relación familiar por el contenido que tienen dentro y que veremos en el documental: “Encontré muchas cosas, pero encontré un documento que engloba todo. No sé lo que puede suponer para la familia, lo que supuso para mí fue darme cuenta de muchas cosas. Se me cayó la venda. Cuando lo encuentro me doy cuenta de que no estoy equivocada”.

Rocío no ha querido calificar de terremoto lo que se producirá cuando destape esos documentos, pero sí ha confirmado que demuestran que lo que siempre se ha contado de su familia es mentira: “No sé si se avecina terremoto, las cosas no son como se han contado, si eso es igual a terremoto, pues terremoto”.

Cuando la por entonces joven encuentra esos documentos, no los lee en el momento, espera un tiempo y es cuando descubre todo lo que ya se imaginaba, pero nadie le había confirmado: “Cuando encuentro los documentos no los leo en ese mismo momento. No descubro la verdad de mi familia, confirmo. Cuando llego a mi casa los leo y mi relación sigue como estaba en ese momento, eso no quita que yo confirme cómo son”.

Raquel Mosquera no le dio nada de su padre

Rocío Carrasco no solamente ha hablado de su familia, también de Raquel Mosquera en este primer programa completo de ‘Montealto: regreso a la casa de Rocío Jurado’. La protagonista de esta historia, que ya sabemos que no tiene relación con la que fuera mujer del boxeador, ha dejado a entrever cuál fue el principal motivo por el que se distanció de ella.

“No tengo trofeos de mi padre, no tengo nada porque no me los han dado, estos que acabo de ver se vienen para mí casa. Mi tío tampoco tiene nada de él” decía Rocío al descubrir en el cuarto de su madre una caja que guardaba ésta de medallas y trofeos de su padre. Una declaración que asombraba a los colaboradores y que desataba las preguntas al respecto.

Sin querer entrar en detalles, Rocío ha explicado que: “yo creo que las cosas se han hecho como se tenían que hacer y mucho menos se han contado como han sido, por eso he hecho el documental” y ha vuelto a hacer hincapié en que le hubiese gustado tener cosas de su padre, que no tiene: “Hay muchas cosas que me gustaría tener, en su momento me hubiese gustado tener fotos con mi padre y cuando he vaciado los contenedores me he dado cuenta que mi madre tenía miles”.

Además, Rocío ha querido dejar claro que: “No es su viuda, fue su viuda, su estado civil ahora es casada” y ha dejado entrever que su madre era conocedora del sufrimiento que ella tenía “Mi madre me decía muchas veces cuando me veía preocupada ‘no te preocupes, Ro’ y nunca lo entendía, pero ahora lo entiendo”.