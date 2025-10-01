Romances imposibles y una comedia 'made in' Salamanca: los principales estrenos del mes en Prime Video El 3 de octubre se estrena la serie 'Zoomers'

José Fuentes Rajo Salamanca Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:17 Comenta Compartir

Comienza octubre y con él llegan los estrenos de series y películas. Estos son las propuestas destacadas de este mes en Prime Video.

3 de octubre - 'Zoomers'

Una serie rodada en Salamanca en la que Javi, un joven de 18 años, inicia una carrera universitaria en la ciudad tras una tragedia personal. Con una lista de objetivos marcada por él y su terapeuta, el estudiante se adentrará de lleno en los problemas que rodean a la Generación Z y a los universitarios de cualquier época: encontrar amigos, sentirse aceptado...

8 de octubre - 'Se requiere mantenimiento'

Charlie, la independiente propietaria de un taller exclusivo para mujeres, se ve forzada a replantearse su porvenir cuando una poderosa compañía competidora abre justo frente a su negocio. En busca de apoyo, confía en un amigo virtual, sin sospechar que en realidad se trata de Beau, el rival que amenaza con destruir lo que tanto le ha costado construir. Entre chispas en línea y encuentros en persona, la verdad podría hacerlo todo añicos.

16 de octubre - 'Culpa nuestra'

La boda de Jenna y Lion se convierte en la ocasión perfecta para el esperado reencuentro entre Noah y Nick después de su separación. Sin embargo, la incapacidad de Nick para perdonar a Noah se presenta como un obstáculo insuperable. Él, heredero de los negocios familiares, y ella, apenas comenzando su carrera profesional, luchan por no ceder a la atracción que aún los une. ¿Serán capaces?

29 de octubre - 'Hazbin Hotel T2'

OTROS ESTRENOS