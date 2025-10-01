Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotograma de la serie 'Zoomers'. Prime Video

Romances imposibles y una comedia 'made in' Salamanca: los principales estrenos del mes en Prime Video

El 3 de octubre se estrena la serie 'Zoomers'

José Fuentes Rajo

José Fuentes Rajo

Salamanca

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:17

Comienza octubre y con él llegan los estrenos de series y películas. Estos son las propuestas destacadas de este mes en Prime Video.

3 de octubre - 'Zoomers'

Una serie rodada en Salamanca en la que Javi, un joven de 18 años, inicia una carrera universitaria en la ciudad tras una tragedia personal. Con una lista de objetivos marcada por él y su terapeuta, el estudiante se adentrará de lleno en los problemas que rodean a la Generación Z y a los universitarios de cualquier época: encontrar amigos, sentirse aceptado...

8 de octubre - 'Se requiere mantenimiento'

Charlie, la independiente propietaria de un taller exclusivo para mujeres, se ve forzada a replantearse su porvenir cuando una poderosa compañía competidora abre justo frente a su negocio. En busca de apoyo, confía en un amigo virtual, sin sospechar que en realidad se trata de Beau, el rival que amenaza con destruir lo que tanto le ha costado construir. Entre chispas en línea y encuentros en persona, la verdad podría hacerlo todo añicos.

16 de octubre - 'Culpa nuestra'

La boda de Jenna y Lion se convierte en la ocasión perfecta para el esperado reencuentro entre Noah y Nick después de su separación. Sin embargo, la incapacidad de Nick para perdonar a Noah se presenta como un obstáculo insuperable. Él, heredero de los negocios familiares, y ella, apenas comenzando su carrera profesional, luchan por no ceder a la atracción que aún los une. ¿Serán capaces?

29 de octubre - 'Hazbin Hotel T2'

OTROS ESTRENOS

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente laboral en Los Ovalle: una trabajadora pierde tres dedos al quedar atrapada una de sus manos en una picadora de carne
  2. 2 El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega estos días: «A la primera agua de octubre...»
  3. 3 Las 276 rutas de autobús con origen o destino en Salamanca que pasan a ser gratuitas este martes
  4. 4 El Hospital incorpora un refuerzo de prestigio para el reto del trasplante cardiaco
  5. 5 El pueblo de Salamanca con la piscina con más bañistas de toda la provincia
  6. 6 Completada la gratuidad de la tarjeta Buscyl: «Está bien que sea gratis, pero deberían establecer prioridades»
  7. 7 Atrapada una persona en el interior de su coche tras volcar en la SA-102, a la altura de Sorihuela
  8. 8 Un choque entre dos camiones obliga a cortar la N-620 a la altura de Robliza de Cojos
  9. 9 El reventón de una tubería deja anegada la calle Plateros
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 30 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Romances imposibles y una comedia 'made in' Salamanca: los principales estrenos del mes en Prime Video

Romances imposibles y una comedia &#039;made in&#039; Salamanca: los principales estrenos del mes en Prime Video