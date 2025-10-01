Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Biel Rossell, actor que interpreta a Javi en 'Zoomers', en el balcón de la Plaza Mayor. LAYA
BIEL ROSSELL

El rodaje de 'Zoomers', desde dentro: «Hemos vivido anécdotas que seguramente no podamos contar hasta que prescriban»

El protagonista de la serie rodada en Salamanca el pasado año vino este martes a la ciudad para presentar el preestreno

José Fuentes Rajo

Salamanca

Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:10

Biel Rossell interpreta a Javi, el protagonista de 'Zoomers', la serie de Prime Video rodada en Salamanca en verano de 2024 que se estrena este viernes, y regresó a la capital este martes para presentar el preestreno.

¿Has vuelto aquí tras el rodaje?

—En septiembre del año anteior pasé por Salamanca para ir de una ciudad a otra. Estuve una noche aquí y fue muy bonito el reencuentro, al redescubrir todos los lugares donde habíamos grabado con el equipo, un rodaje del que guardamos un buen recuerdo.

¿Cómo fue grabar en Salamanca en comparación con Madrid?

—En Madrid rodamos algunos exteriores e interiores en plató, y fue muy bien; yo nunca había rodado en la capital. Pero lo especial de Salamanca fue que nos quedamos todo el equipo a dormir, como un Erasmus. Algunos actores nos quedamos las dos semanas en Salamanca, pero otros se cogieron un piso para quedarse los días que no grababan también, y ese espacio nos vino muy bien para hacer cohesión y para divertirnos. Hemos vivido anécdotas que seguramente no podamos contar hasta que prescriban.

¿Hubo tiempo para el turismo?

—Estar en Salamanca y no hacer turismo es una fatalidad. Es una ciudad preciosa. Creo que los salmantinos pueden estar muy orgullosos de ella y espero que lo estén también cuando la vean en la serie.

¿Cuál es el tono de la serie?

—La serie se encuentra entre el drama y la comedia. Una buena comedia siempre nace de un buen drama, en este caso, un trauma que esconde el personaje de Javi. La serie también tiene la necesidad de mostrar a la Generación Z, con todos sus matices, sus incoherencias, sus preocupaciones y, por supuesto, dramas. Los primeros episodios tienen un tono más cómico y luego adquieren un tono más oscuro. Es muy divertido surfear entre estos dos tonos.

¿Cómo es tu personaje y cuánto tiene de Biel?

—Javi es un joven muy inteligente, divertido, que cree que no hay futuro para su generación tras vivir las crisis y la pandemia. Tiene también un punto cínico y un humor afilado. Es un antihéroe, un personaje imperfecto al que no le salen bien las cosas, lo que lo hace adorable. Entre nosotros ha habido una simbiosis muy bonita y, sobre todo, compartimos el humor, un poco negro, que creo que nos conecta, como pasa con las personas.

¿Es una serie solo para jóvenes?

—No, en absoluto. Óscar Pedraza, el director, cuenta cómo es la Generación Z, pero desde una perspectiva universal. Contamos una historia para todo el mundo y creo que la recibirá muy bien gente de fuera de la generación, que descubrirán una nueva realidad, distinta a la que estamos acostumbrados a ver en otras series. Es cercana y auténtica, les recomiendo que la prueben porque les va a enganchar mucho.

¿Qué te llevas de este proyecto?

—Un salto y un reto, porque es un personaje con mucho arco interpretativo y en un papel protagonista. Me quedo, sobre todo, con la confianza recibida desde producción, dirección y reparto. Me llevo un buen recuerdo del rodaje y de la serie también, la quiero mucho.

