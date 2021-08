‘¡Qué huevos!’: La sorprendente reacción de Bertín Osborne al ver a su ex en el Deluxe

Fabiola Martínez, la ex mujer de Bertín Osborne, ofreció en el Deluxe la primera entrevista en plató desde su separación con Bertín Osborne en enero de este año.

“Dejé de ser yo”, confesó la venezolana que ahora presume de estar conociéndose más y centrándose en su desarrollo personal tras unos años en los que se sentía anulada al haberse convertido en solo ‘la mujer de Bertín Osborne’.

Fabiola señaló que no se reconocía, que se dio cuenta de que eso no funcionaba y que discutían continuamente. “Necesito estar en 1000 cosas a la vez, no ser solo la madre”, señaló.

Para ella, lo más difícil fue tomar la decisión. Luego se apuntó a un máster, comenzó a entrenar más intensamente y también a trabajar en distintos ámbitos pues no quería que su relación con su expareja se limitase al agradecimiento, y está muy lejos de conformarse con tener una vida cómoda “y una paguita”.

¡Qué huevos!

Bertín Osborne no esperaba que Fabiola se sentara en un plató de televisión para hablar de su ruptura y, al enterarse por Lydia Lozano de que iba a conceder una entrevista en Viernes Deluxe, le escribió un mensaje diciéndole “¡qué huevos!”.

La propia Fabiola reveló que era una expresión que quería decir “qué valiente”. “Y que seguro que me lo iba a pasar fenomenal y que me iban a tratar muy bien. Se quedó muerto”, dijo.