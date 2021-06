Fabiola Martínez desvela su relación actual con Bertín Osborne

Fruto de su complicidad con Paz Padilla, Bertín Osborne ha hecho una de sus confesiones más sinceras y desgarradoras sobre su vida tras su separación de Fabiola Martínez el pasado mes de enero tras 20 años de amor y dos hijos en común. Y es que, sin dudarlo, el cantante desvelaba que “lo que más me pesa es tener la edad que tengo y no tener una familia conmigo. A medida que cumples años y te sientes solo es muy jorobado”.

Unas impactantes declaraciones con las que Bertín ha expresado el complicado momento que está atravesando tras la ruptura con la venezolana, con quien sigue teniendo muy buena relación a pesar de haber emprendido caminos separados.

Ahora, por primera vez, Fabiola Martínez se pronuncia sobre la pena de su exmarido por no haber sabido mantener a su familia unida, asegurando que no tenía ni idea de que Bertín había hecho estas declaraciones y asegurando que, a pesar de su separación, “él tiene familia. No la tiene como antes pero la tiene”.

Reiterando que su relación sigue siendo buena y que “viene bastante a menudo a casa a ver a los niños”, la venezolana insiste en que, a pesar de que su relación no funcionó, Bertín tiene en ella a su familia y siempre la tendrá: “Claro que sí, siempre”.

Además, Fabiola desvela que “todavía no” han firmado el divorcio. “Estamos en ello”, comenta, asegurando que “no hay ningún problema pero la verdad es que nos lo estamos tomando con calma”. Eso sí, a pesar de que su relación es buena, la modelo cierra radicalmente la puerta a una hipotética reconciliación: “No, que va”