La razón de la repentina marcha de televisión de Nagore Robles

Mucho se ha hablado de las razones que han llevado a Nagore Robles a cortar por los sano con la televisión. La colaboradora abandonó Mediaset hace unas semanas y desde entonces no se le ha visto ni en el debate de ‘Supervivientes 2022’ ni al frente de ningún programa del grupo. Ahora la basauritarra ha roto su silencio y ha hablado de los motivos de este brusco cambio en su carrera profesional. “Necesito hacer cosas que me llenen, que casen con mis principios y me sumen”, asegura.

Cabe recordar que Nagore puso hace poco fin a su relación con Sandra Barneda, con la que coincidía en la cadena de forma habitual en diferentes formatos de tertulia, como el debate de ‘La isla de las tentaciones’.

Todo parece que el adiós de Nagore Robles a la pequeña pantalla será provisional. La presentadora y colaboradora ha aclarado que tiene un proyecto sobre la mesa que la tiene muy motivada y animada a volver a Mediaset. Incluso ha dado pistas sobre con quién se reencontrará en el espacio: “Es con una compañera muy divertida. Vamos con ello. Ya veremos dónde sale, pero lo producimos”.