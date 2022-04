La bronca entre Raquel Sánchez Silva y Santiago Segura en ‘El Desafío’: “¡Eso no se hace!”

Este pasado viernes se emitió la cuarta entrega de ‘El Desafío’, el programa de Antena 3 que enfrenta cada semana a ocho concursantes a complicados retos.

Entre los ocho concursantes que forman el casting de esta segunda temporada se encuentra la presentadora Raquel Sánchez Silva, con quien se vivió un momento muy tenso al enfrentarse a Santiago Segura, miembro del jurado, por un desafortunado comentario de este.

El desafío de Raquel Sánchez Silva consistía en memorizar 20 famosas escenas del cine para después interpretar tres de ellas elegidas al azar. Para ello, contó con la ayuda de Pablo Puyol, con quien representó míticas escenas de ‘Con faldas y a lo loco’ y ‘Pretty Woman’.

Cuando Raquel se tuvo que enfrentar en solitario al reto de encarnar a Scarlet O’Hara y su famosa frase en ‘Lo que el viento se llevó’, Santiago Segura bromeó: “Me está subiendo el ‘vergüenzajenómetro’, lo tengo a tope”. Este comentario molestó a la periodista que, tras terminar la actuación, corrió hasta encontrarse frente al cineasta y le gritó cabreada: “¿Vergüenza ajena? ¿Vergüenza ajena cuando me estoy preparando? ¿Estás de coña? ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace!”.