La autocrítica de Antonio Canales tras su despido de Sálvame

La tarde de ayer en ‘Sálvame Diario’ quedará para siempre en el recuerdo de todos los espectadores por el gran enfado de Antonio Canales con el programa cuando le notificaban en directo que no iban a renovarle su contrato. Una actitud que atrapó a la audiencia por hablar sin pelos en la lengua y por decir en alto lo que muchos espectadores nunca pensaban escuchar.

Hoy, el programa ha emitido la opinión que Antonio Canales dio en la publicidad y lo cierto es que es semejante a la que dio en directo: “He intentado estar a la altura, demasiado me he mantenido firme, quizás otra persona se pone a llorar. Es lo que le he dicho al programa y a vosotros que sois los conductores, creo que hace falta un cambio al programa. He hablado de los que organizan, el que quiera peces que se moje el culo. Hace falta un cambio al programa y no se trata de los colaboradores, sino de las formas”.

Y es que el colaborador parece que se relajó y habló con sinceridad: “Ha sido una tarde muy difícil, había que encajarlo bien, tengo pena de que no se haya hecho en privado, no la he liado he hablado con mucha claridad. Mi perfil está en otro lugar, he aguantado demasiado aquí, 80 días, esto no es tan fácil, mi destino no era quedarme aquí”.

De hecho el bailaor hacía autocrítica en los pasillos de Telecinco: “Quizás me he acomodado y he pensado que me iba a quedar para siempre, pero lo que me da pena es no haber aprendido un poco más de vosotros, me gustaría tener un espacio el día de mañana y conocer la televisión como vosotros”. Algo que le echaron por cara en directo por no reflexionar en directo.