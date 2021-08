Las fotos del pasado que le pueden costar un disgusto a Kiko Hernández

Esta tarde ‘Sálvame Diario’ empezaba con dos bombas que van a dar mucho de qué hablar. La primera de ellas es que un colaborador dejará de trabajar para siempre en el programa por decisión de la cúpula y la segunda, una traición que Kiko Hernández cometía hace años a una amiga suya... algo que hacía que los colaboradores se llevasen las manos a la cabeza porque les parecía imposible que esto hubiese pasado.

Advertían que a partir de las 17:45 toda la audiencia del programa sabría qué traición habría llevado a cabo Kiko Hernández y así ha sido. Nos remontamos tiempo atrás, cuando en una revista de tirada nacional veíamos unas fotografías del colaborador con una amiga y compañera del programa saliendo de un restaurante en la Comunidad de Madrid... con un titular bastante sospechoso que calificaba de ‘amiga especial’ a la mujer que acompañaba al rostro conocido de Mediaset.

El programa ha contado con un testigo protegido que asegura que Kiko Hernández llamó a un fotógrafo para que les pillara saliendo del restaurante y además, se benefició económicamente de este reportaje. Algo que el colaborador ha negado por activa y por pasiva: “Y una mierda para ti, yo sería la última persona que llamaría para que me pillarán. Me podéis atacar por lo que sea, pero que me vengan a contar que yo aviso a un fotógrafo, vamos* me tienen que matar”.

Además, Kiko añadía: “Si se lo hubiera currado, hubiese seguido el coche y a lo mejor, sería otro reportaje. Lo gordo vino después de estas imágenes” dejando a entrever que lo mejor vino después de estar en ese restaurante y que si hubiese llamado él al fotógrafo, le hubiera dicho que les siguiera.

El colaborador ha asegurado que todas esas acusaciones son falsas ya que tiene muy buena relación con la persona que le acompaña en las imágenes, con la pareja de esta y confesaba que en ningún momento dudaron de él sus amistades ya que no le gusta salir en los medios de comunicación por motivos personales, aunque respeta el medio.