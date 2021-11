El penúltimo esperpento de la pareja que ha hecho de los cuernos su modus vivendi

La hoguera entre Christofer y Fani ha sido una de las más comentadas en redes sociales y también era una de las más esperadas. Todo el mundo pendiente de la decisión final del concursante y otros muchos dando por hecho que perdonaría a su pareja los errores cometidos en el ‘reality’, pero lo cierto es que de igual manera, nos ha sorprendido.

“Desde el primer momento que vine aquí yo sabía lo que quería contigo, podía haber sido algo tan bonito... no entiendo por qué tienes que venir aquí a hacerme esto, me he matado diciendo que tú no eres así” le decía Christofer a Fani en la conversación que empezaban a mantener tras encontrarse.

Tras varias veces en las que Fani le ha recordado que es el amor de su vida y que se arrepiente de haberse besado con Julián, Christofer sin parar de llorar aseguraba que estaba teniendo un debate entre su cabeza y su corazón. Además, le hacía saber a su pareja que no entendía cómo había sido capaz de haberle hecho eso de nuevo en la televisión.

“Necesito tiempo, estos días he tenido una guerra interna y sigo luchando, mi cabeza dice que no y mi corazón que la amo” decía Christofer dejándonos a todos sorprendidos, a lo que Fani reaccionaba abriendo los ojos. “Abandono solo, podía haber sido tan bonito, es que no aguanto más porque yo te lo demuestro día a día” aseguraba, a lo que ella ha respondido: “Yo lo entiendo Sandra, es normal”.

“Voy a luchar por él día a día, ahora mismo no creo que me quiera dar una oportunidad, pero en casa tranquilo, sí. Me he quedado helada, yo quiero que él esté bien y voy a luchar para que él esté bien” decía Fani después de salir corriendo detrás de él para darle un abrazo.