Fani se lía con Julián y vuelve a poner los cuernos a Christofer en ‘La isla de las tentaciones’

El programa de esta pasada noche ha comenzado con la hoguera en la que Christofer ha visto imágenes de su pareja y lo cierto es que no ha terminado nada bien, ya que ha zanjado su relación con ella sin tenerla delante simplemente por ver cómo se está comportando de nuevo con sus tentaciones: “Para mí, ya lo veis, estas cosas son las que intento que cambie, no tengo nada más qué decir de esta mujer, estoy cansado, estoy hasta los cojones, no me enseñes más porque no quiero ver más. Son faltas de respeto hacía mí, ese toqueteo, ese ‘al final nos liamos’, no sé en el mundo en el que vive, no quiero saber nada más de esta mujer. Tengo un límite. No sabe realmente lo que tiene a su lado, no me valora. Si quiere ese camino, que lo tome sola”.

Lo peor de todo es que Christofer no ha visto las imágenes en las que Fani se besaba con Julián en la piscina la noche que celebraba por todo lo alto su cumpleaños...