El Maestro Joao se desata y confiesa su amor por un presentador de televisión: ‘Aquí me tienes...’

Siempre al lado de sus amigos, el Maestro Joao acompañó a Tom Brusse en su vuelta al trabajo como Dj dejando claro que para él era un claro ganador del concurso de ‘Supervivientes’. “Todo lo que hace lo hace bien por lo tanto es muy fácil apoyarle. Es como apoyar al Real Madrid, un tema seguro” comenta orgulloso de su amigo.

Aunque en repetidas ocasiones ha hecho pública su incompatibilidad con Olga Moreno y Rocío Flores, Joao insiste en que quiere que se reabra el caso de Rocío Carrasco y Antonio David Flores para conocer cuanto antes la verdad de lo sucedido.

“Apoyo mucho a Rocío y a todas, a ella en particular. Me parece muy bien, si hay pruebas, se debería reabrir. Mejor para ella, pero sobre todo quiero justicia” sentencia el conocido vidente cuando le preguntan una vez más por este enfrentamiento televisado.

Joao cree que el caso de la hija de Rocío Jurado puede servir para que otras mujeres sigan su mismo camino y denuncien la situación que están viviendo: “Ella abriría un canal para otras que han ido detrás. A veces para eso el ser persona conocida ayuda muchísimo, es lo que da voz a todas las demás, ojalá que pueda y ojalá que se haga, que haya justicia”.

Tras su última aparición en el programa de ‘Zapeando’ en el que reconoció que siente verdadera debilidad por Dani Mateo, Joao vuelve a demostrar que lo que siente por el presentador es verdadera admiración. “Yo le adoro, tengo que decir que hablamos bastante por Instagram, le admiro, se lo dije a él. Jorge Javier y él para mí son referentes, me encanta él como es, como trabaja y me encanta él como hombre, guapísimo, por Dios. Dani por Dios, un llamamiento, aquí me tienes, podemos ir a una isla o donde sea”.