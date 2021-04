Cocaína, marihuana y éxtasis. Miguel Bosé habla de su adicción a las drogas

Siete años después de su última aparición en la televisión en España, Miguel Bosé ha roto su silencio. Ha sido en el programa ‘Lo de Évole’ de LaSexta, en una entrevista a corazón abierto emitida este domingo donde el cantante ha hecho algunas declaraciones sorprendentes. Aunque todo el mundo esperaba sus opiniones acerca de la pandemia y su negacionismo, lo que más ha llamado la atención es que Bosé ha confesado sin tapujos que permaneció 20 años consumiendo toda clase de drogas. El cantante ha asegurado que consumía “a diario por un desamor”. “Dejó de ser diversión y fiesta, como al principio. Se trasladó a la dependencia... Cuando ya es a diario empieza a perder la gracia y empieza a ser un problema serio”, ha añadido.

“Eran casi dos gramos a diario, más fumar marihuana, éxtasis... Todo lo dejé al mismo día, subiendo las escaleras de un escenario para un ensayo. Un día corte y jamás he tenido necesidad de volver”, ha asegurado el cantante, que incluso ha ido más allá: “Las drogas, utilizadas bien, dan mucho conocimiento y te dan, puntualmente, unas visiones de cosas que son interesantes, revolucionarias, incluso. Pero cuando pasan a ser un consumo habitual pierden ese sentido, los espíritus que habitan en las drogas dejan de ser aliados y pasan a ser enemigos. Eso fue a finales de los 80 y hasta el 91. A saco. Y me desperté un buen día y dije: ‘se acabó y se acabó el trasnochar, los antros, las salidas...’ El sexo salvaje no tanto”.