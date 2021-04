LaSexta ofreció otro avance de la entrevista que emitirá con Miguel Bosé en el programa ‘Lo de Évole’. Bosé dejó frases llamativas como “yo no hablo con gente con mascarilla”. Todo llegó después de que el cantante le dijera a Jordi Évole “quítate la mascarilla”.

Además, le reconoció al periodista que nunca se pone gel hidroalcohólico y que no se ha hecho ningún test PCR para detectar si es positivo de coronavirus. “La verdad no se sabe y no se quiere saber. Hay un plan urdido para que no se sepa”, dijo Miguel Bosé sobre sus polémicas teorías sobre la pandemia del coronavirus.