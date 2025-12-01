Adiós al policía campeón salmantino de 'Cifras y Letras': «Todo llega a su fin» Después de 14 victorias consecutivas se despidió llevándose a Aldeatejada 10.600 euros

«Todo llega a su fin», así se despidió David Pérez Martín el pasado viernes de su exitosa andadura en el mítico programa televisivo de Televisión Española 'Cifras y Letras'. El policía local de Salamanca y vecino de Aldeatejada pasa a la historia del concurso después de haber registrado 14 victorias consecutivas.

Este día tenía que llegar y David parecía estar preparado. Un abrazo, campeón. #CifrasYLetras pic.twitter.com/ze0EGMjGUV — Cifras y Letras (@CifrasLetrasTVE) November 28, 2025

La derrota llegó frente a Teo, un joven que aterrizó con fuerza en el programa presentado por Aitor Albizua. Este natural de Pontevedra, estudiante de tercero de Medicina, consiguió eliminar al salmantino, pese a que este consiguió cerrar las primeras rondas estando por delante en el marcador.

Todo se decidió en un último cálculo mental en el que había 50 puntos en juego. Ambos concursantes se dispusieron a resolver el problema matemático en apenas dos segundos, siendo el gallego el que activó antes el pulsador y acertando en su respuesta para ser el nuevo campeón de 'Cifras y Letras'.

Estamos alucinando con la rapidez de David y Teo. #CifrasYLetras pic.twitter.com/RbAV8xXMdI — Cifras y Letras (@CifrasLetrasTVE) November 28, 2025

«Estoy satisfecho con el papel que he hecho, quiero agradecer a todo el mundo que me ha estado apoyando», dijo David Pérez en su despedida con un especial mensaje de agradecimiento a Carlos Cid, su compañero de patrulla que lo animó a presentarse a 'Cifras y letras'. El salmantino deja el concurso de TVE con 10.600 euros en el bote, que seguramente le ayudarán a hacer el viaje de sus sueños por Australia y Japón.