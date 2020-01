WhatsApp se vuelve a caer: imposible enviar fotos ni audios

WhatssApp, la aplicación de mensajería instantánea líder en España y en casi todo el mundo, ha vuelto a experimenta problemas en la mañana de este domingo. Muchos usuarios se han quejado a través de las redes sociales llegando a convertir en tendencia el hashtag #whatsappdown en pocos minutos.

El fallo que ha experimentado esta vez la app no afecta a los mensajes de texto, sino al contenido multimedia. Por ello, si has intentado enviar audios y/o imágenes durante la mañana de este domingo te puede haber resultado imposible. Las redes sociales de la aplicación todavía no ha dado explicaciones al respecto, por lo que se desconocen las causas de la incidencia y cuando se solucionará.

Al parecer, los problemas se han comenzado a experimentar en WhatsApp poco antes de las 12:00 horas de este domingo y , por el momento no se habrían solucionado. La caída parece ser de nuevo mundial aunque esta vez no ha arrastrado a Instagram y Facebook, aplicaciones que pertenecen a la misma compañía, y que por el momento funcionan correctamente.