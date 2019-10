“Estimado cliente, su paquete no se ha podido entregar porque no se han pagado las tasas de aduana (1€). Siga las instrucciones en este enlace. Remitente: Correos”. Puede que en los últimos días hayas recibido este mensaje en tu teléfono móvil. Si no estás esperando ningún paquete, lo normal es que no le prestes atención. Pero en el caso de que sí lo esperes, es posible que tengas la tentación de pulsar en el enlace. No debes hacerlo. Se trata de una nueva estafa que vía SMS. Lo que se conoce como ‘phising’. Los timadores suplantan la identidad de Correos para intentar sacar dinero de las víctimas.

Estamos ante una estafa muy peligrosa, puesto que ha logrado un alto nivel de perfeccionamiento. Además de hacerse pasar por Correos con una enorme sutileza, el SMS usa un lenguaje que se asemeja al empleado por la compañía en sus comunicaciones. Una vez que la víctima entra en el enlace, se le exige información personal y se pide el pago de un euro para que pueda recibir el paquete que, supuestamente, está retenido en la aduana. Correos ya ha asegurado que se trata de un fraude ajeno a la empresa y cree que los números elegidos están siendo completamente aleatorios.