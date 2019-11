Lo que tienes que hacer para desaparecer en Google después de muerto

Una vez que una persona fallece resulta casi imposible borrar sus datos de la red. Poca gente conoce la herramienta llamada Administrador de cuentas inactivas, pensada y desarrollada para que los usuarios puedan eliminar su cuenta e incluso avisar de su fallecimiento a sus conocidos.

Según 20 minutos sobre la guía publicada en The Next Web para que Google y Facebook no se queden con tus datos una vez muerto, lo primero sería entrar en el Administrador de cuentas inactivas desde tu cuenta de Google.

Una vez dentro debemos decirle a Google cuánto tiempo ha de pasar sin que uses la cuenta para que considere que la cuenta esta inactiva y que hacer con tus datos en este caso.

El tramo de tiempo de inactividad va de los tres meses a los dieciocho, antes de llegar al límite de tiempo que hayas puesto irás recibiendo avisos por sms y correo electrónico.

Entre las múltiples opciones que te da este programa podemos encontrar la opción de compartir los datos con otra persona de confianza o determinar un tiempo para que tu cuenta sea eliminada por completo.

Otra de las posibilidades que ofrece esta herramienta es la de crear un listado de un máximo de 10 personas para que se encarguen de los datos de tu cuenta, estas personas serán las que reciban un aviso si la cuenta se queda inactiva.