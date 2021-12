Un matrimonio, a juicio por un timo ‘del nazareno’ en la zona de Guijuelo

El juicio contra un matrimonio acusado de una estafa de más de 90.000 euros a una empresa de embutidos situada en la zona de Guijuelo mediante el tradicional timo ‘del nazareno’ ha sido señalado para la mañana de este jueves.

Tal y como en su día informó LA GACETA, la Fiscalía acusa a los miembros del matrimonio, el varón P.L.T. y la mujer C.L.Z., de un delito continuado de estafa por el que les pide una condena de cuatro años de prisión.

Los hechos de los que se les acusa tuvieron lugar concretamente en el año 2015, cuando supuestamente entablaron tratos con la empresa y tras realizar diversas compras de embutidos, comenzaron a emitir pagarés que no pudieron ser cobrados.

En total, según la representante del Ministerio Fiscal, se apoderaron de mercancía por un importe que supera los 90.000 euros.

Además de la condena de prisión, la fiscal les pide el pago de la responsabilidad civil por el dinero presuntamente estafado, así como de una multa de 5.400 euros.

Hace casi un año, el 18 de diciembre de 2020, el tribunal se vio obligado a suspender la vista oral al poco de comenzar con el interrogatorio a causa de la ira del acusado, P.L.T. Medicado, tal y como advirtió su abogado al tribunal desde el inicio de la sesión, el varón se fue alterando progresivamente a lo largo del interrogatorio de la fiscal hasta el punto de llegar a encararse con ella, tras lo que continuó increpando al querellante: “No me puede preguntar catorce veces la misma cosa. Yo no le he hecho nada a este hombre... ya está bien, ya está bien”, llegó a espetar a la fiscal.

El acusado, que junto a su mujer, declaraba a través de videoconferencia desde los Juzgados de Illescas (Toledo), comenzó entonces con una retahíla de improperios que provocaron que su esposa -sentada junto a él- se pusiera de pie, tras lo que lo abrazó para intentar calmarlo, al igual que hizo su hijo -que esperaba fuera de la sala para declarar como testigo- a los pocos segundos.

Tanto en los Juzgados de Illescas como en la sala de la Audiencia Provincial de Salamanca se vivieron momentos de tensión, ante el estado del acusado que entró en cólera con la evidencia de que no estaba en condiciones de declarar, por lo que se hizo necesaria la presencia de personal sanitario y el tribunal tuvo que urgir la asistencia del médico forense para ver si podía continuar con la declaración y que, tras explorar al acusado, informó al tribunal: “Está desorientado en tiempo y espacio... está grave”, manifestó acreditando que en modo alguno podía seguir declarando.