Patrullas de la Policía Nacional durante la redada en Santa Marta.

En libertad una de las detenidas en la operación antidroga de Salamanca por tener cinco hijos menores a su cargo

La operación, bajo secreto de sumario, sigue abierta y no se descartan nuevos registros ni detenciones en las próximas horas

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:55

Comenta

Al menos tres personas—dos mujeres y un hombre—han sido detenidas y otras dos investigadas en la macrooperación contra el tráfico de drogas desarrollada este jueves en distintos puntos de Salamanca. El dispositivo, con al menos tres registros domiciliarios, sorprendió desde primera hora de la mañana a los vecinos de Santa Marta de Tormes, así como de los barrios de Pizarrales y Buenos Aires.

Tal y como ha venido informado este medio, numerosas unidades de la Policía Nacional, algunas con agentes encapuchados y fuertemente armados, participaron en el operativo, junto a la unidad canina especializada en la detección de estupefacientes. Las actuaciones se concentraron especialmente en la zona comprendida entre las calles Las Vegas y Norte, en Santa Marta, según testigos presenciales. También se practicaron registros en la plaza de Extremadura, en el barrio de Buenos Aires, y en la calle Ruiz Zorrilla, en Pizarrales, donde el despliegue de furgones, cascos, escudos y armas largas generó gran expectación entre los residentes.

Según ha podido saber LA GACETA por fuentes próximas al caso, una de las mujeres detenidas ha sido puesta en libertad esta tarde, tras declarar en dependencias policiales en las instalaciones de la Comisaría de Policía ubicada en la calle Jardines, al estar al cargo de cinco hijos menores. Por su parte, los otros dos arrestados pasarán a disposición judicial en las próximas horas, según las mismas fuentes.

Por el momento, se desconoce el material intervenido durante los registros practicados en los distintos inmuebles. La operación, bajo secreto de sumario, sigue abierta y no se descartan nuevas entradas ni detenciones en las próximas horas.

