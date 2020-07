La Fiscalía pide prisión para uno de los detenidos por el tiroteo de Béjar: “No quería hacer daño a nadie”

La Fiscalía ha pedido prisión para uno de los dos detenidos, J.L.F.F., en la jornada de este jueves por el tiroteo registrado en Béjar de madrugada. Lo hace al considerarle como posible autor de los delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y daños. Por su parte, el otro detenido, que es hermano del varón al que se le pide prisión (C.F.F.) ha quedado en libertad -lo hicieron los propios agentes y no llegó a declarar-, tras haber sido exculpado por su hermano.

En su declaración ante el juez, J.LF.F. reconoce ser el autor material de los disparos registrados en la madrugada del jueves en Béjar que causaron el pánico entre los vecinos de la calle Libertad, pero ha señalado que su intención no era la de hacer daño a nadie: "Fueron disparos al aire". Admitiendo, además, que el arma no era suya, sino de la familia rival y que en el momento inicial de la refriega (que se habría producido, al parecer, no dejaron darle un beso al menor) se le cayó al suelo y él la cogió, efectuando los disparos.

Por otro lado, al margen de la prisión para el ya único detenido por el tiroteo, la Fiscalía solicita también orden de alejamiento para varios de los implicados en la disputa, que, afortunadamente, se saldó sin heridos.