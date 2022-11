María Belén, la superviviente del tiroteo de Garrido: “Vivo con mis padres porque no puedo vivir sola”

“Vivo con mis padres porque no puedo vivir sola... No puedo ocuparme de mi hijo”. Detrás de un biombo y con lágrimas en los ojos cuando mencionó a su hijo. Así ha declarado este martes María Belén, la mujer que sobrevivió a los disparos del ‘pistolero de Garrido’ aquella fatídica madrugada del 28 de agosto de 2021. En la segunda jornada del juicio a Emilio D.Y. por uno de los sucesos más sangrientos registrados en Salamanca en los últimos años, la víctima ha realizado un desgarrador testimonio en el que ha dejado patente el calvario por el que está pasando.

María Belén, que el día del tiroteo cumplía 53 años, ha asegurado que no recuerda nada de aquella noche. Solo que Emilio D.Y. se acercó al bar de Garrido donde ella se encontraba con su amigo José María, que era “alto” y que ella no quería tomar nada. De lo que ocurrió después de los disparos tampoco, pero sí ha relatado cómo es su situación en estos momentos: “Me falta un dedo y me tienen que operar la cara porque no tengo hueso. No puedo agarrar ni hacer fuerza. Tengo una bala en la cabeza que no me quitaron porque no saben lo que me puede pasar”, ha asegurado.

La mujer ha insistido en que no conocía previamente al ‘pistolero de Garrido’ y que ella se encontraba tomando algo en el bar con la víctima mortal del tiroteo, José María: “Chema era mi amigo”, ha asegurado. María Belén ha afirmado que ya no puede cuidar a su hijo con discapacidad: “No habla y tiene 32 años. Es como si fuese un niño pequeño. Vive conmigo, pero no puedo ocuparme de él. La mujer vive con sus padres y no ha podido volver a trabajar.