El ‘pistolero de Garrido’ dice que llevaba la pistola para suicidarse: “Quería desaparecer, dejar de existir y de sufrir en la vida”

“Perdón a las víctimas, a sus familiares y a mi familia que está sufriendo lo indecible. No fui consciente de lo que hice. Yo no lo recuerdo, pero no se lo iba a inventar la Policía”. Con estas palabras ha comenzado su declaración Emilio D.Y., el ‘pistolero de Garrido’, en la primera sesión del juicio que acoge la Audiencia Provincial por uno de los crímenes más horrendos registrados en los últimos años en Salamanca. En agosto de 2021 el joven acabó con la vida de José María, de 52 años y provocó heridas de importante gravedad a María Belén de 53 años. La mujer sufrió gravísimas fracturas, fue operada seis veces y le quedaron múltiples secuelas.

Emilio D.Y ha asegurado que, si llevaba la pistola esa noche, era porque tenia intención de suicidarse. Durante muchos años estuvo en psiquiatras, aunque no recuerda el nombre de ninguno de ellos, y que se intentó suicidarse en varias ocasiones: “días antes lo intenté, apreté el gatillo pero la pistola se encasquilló”. Ese día se levantó mal, estuvo bebiendo una botella de wiski, y se metió dos rayas de coca. Tras ello, ha asegurado, salió de casa con la intención del suicidarse. “¿Para coger fuerzas se fue a tomar copas?”, le ha preguntado el fiscal a lo que él ha contestado que sí.

En un bar de Garrido conoció a las víctimas, se acercó a ellas, como se puede ver en las grabaciones de las cámaras. “No las conocía de nada”, ha reconocido señalando: “no es propio de mí, yo soy muy introvertido”, por lo que jamas se acercaría a unos desconocidos. “Quería desaparecer, dejar de existir y de sufrir en la vida”, ha asegurado en una de sus frases más contundentes.

El ‘pistolero de Garrido’ también ha afirmado que intentó opositar para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero no superó las pruebas psicológicas. “Siempre me gusto la Policía Nacional y lo que quería era servir y proteger a las personas”, ha afirmado antes de añadir: “El acto en sí habla por sí solo. Es el acto de un loco. Alguien que está cuerdo no hace eso”, ha concluido.

La vista se ha iniciado con la constitución del jurado popular compuesta por nueve miembros y dos suplentes y ha continuado con la declaración de Emilio D.Y., único acusado de efectuar los disparos. Su llegada se ha producido en medio de una gran expectación mediática y con gritos de “asesino” por parte de algunos familiares de las víctimas congregados en la plaza de la Constitución. Uno de esos familiares es María Teresa, hermana de José María, la víctima mortal del ‘pistolero de Garrido’ que espera que el acusado sea condenado “a la máxima pena posible”. “Y cuando salga de la cárcel, alejamiento porque vive al lado de toda mi familia. Esperemos que haya justicia”, asegura.