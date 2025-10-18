Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. E. P.

Un joven de 20 años grave tras caer desde el primer piso de una residencia universitaria de Madrid

Como consecuencia del golpe, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. Fue trasladado intubado al Hospital Ramón y Cajal

E. P.

Madrid

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:44

Un joven de 20 años resultó gravemente herido la noche del viernes al precipitarse de manera accidental desde el primer piso de una residencia universitaria en Madrid, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

El incidente ocurrió alrededor de las 23:16 horas en la calle de Asura, donde se desplazó una unidad del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA112).

En el lugar, los efectivos intubaron al joven antes de trasladarlo en estado muy grave al Hospital Ramón y Cajal, donde ingresó con un traumatismo craneoencefálico severo.

