Un joven de 20 años grave tras caer desde el primer piso de una residencia universitaria de Madrid

Madrid Sábado, 18 de octubre 2025

Un joven de 20 años resultó gravemente herido la noche del viernes al precipitarse de manera accidental desde el primer piso de una residencia universitaria en Madrid, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

El incidente ocurrió alrededor de las 23:16 horas en la calle de Asura, donde se desplazó una unidad del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA112).

En el lugar, los efectivos intubaron al joven antes de trasladarlo en estado muy grave al Hospital Ramón y Cajal, donde ingresó con un traumatismo craneoencefálico severo.