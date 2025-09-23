Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Segundo atropello del martes: un hombre resulta herido en la avenida Portugal

El varón de 68 años refiere dolor en el hombro

La Gaceta

Salamanca

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:54

Un hombre de 68 años ha resultado herido tras ser atropellado en la avenida Portugal, a la altura del número 120, mientras cruzaba por un paso de peatones.

La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso a las 11:34 horas de este martes y avisó en ese momento a la Policía Local y Nacional y a Sacyl, que envió una ambulancia para ofrecer asistencia sanitaria al herido que refería dolor en el hombro.

Es el segundo atropello del día, puesto que, en torno a las 8:00 de la mañana, una menor de 17 años fue trasladada al Hospital tras ser arrollada por un turismo mientras cruzaba un paso de peatones en la calle Colombia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La gran reordenación del tráfico en torno a San Esteban que impacta de Gran Vía a Canalejas y Sancti Spiritus
  2. 2 Julio Norte, herido muy grave con una cornada en la espalda en San Agustín
  3. 3 Fallece el exsenador Francisco de Vicente
  4. 4 La historia de la primera heladería de Salamanca: «Este helado está muy frío, ¿me lo podría calentar?»
  5. 5 Juicio a un empresario de Guijuelo por la amputación de un dedo de un obrero mientras pintaba una nave
  6. 6 Castilla y León se congela con una temperatura mínima de -3,7º C en este punto
  7. 7 Rescatada tras caerse, quedar inmovilizada y con el grifo abierto: las goteras alarmaron a los vecinos
  8. 8 La Fiscalía pide casi 10 años para un funcionario de Topas por someter sexualmente a una reclusa cada semana en el economato del penal
  9. 9 Mañana complicada en Salamanca: tres accidentes en menos de una hora
  10. 10 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 22 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Segundo atropello del martes: un hombre resulta herido en la avenida Portugal

Segundo atropello del martes: un hombre resulta herido en la avenida Portugal