Segundo atropello del martes: un hombre resulta herido en la avenida Portugal
El varón de 68 años refiere dolor en el hombro
La Gaceta
Salamanca
Martes, 23 de septiembre 2025, 11:54
Un hombre de 68 años ha resultado herido tras ser atropellado en la avenida Portugal, a la altura del número 120, mientras cruzaba por un paso de peatones.
La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso a las 11:34 horas de este martes y avisó en ese momento a la Policía Local y Nacional y a Sacyl, que envió una ambulancia para ofrecer asistencia sanitaria al herido que refería dolor en el hombro.
Es el segundo atropello del día, puesto que, en torno a las 8:00 de la mañana, una menor de 17 años fue trasladada al Hospital tras ser arrollada por un turismo mientras cruzaba un paso de peatones en la calle Colombia.
