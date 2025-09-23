Segundo atropello del martes: un hombre resulta herido en la avenida Portugal El varón de 68 años refiere dolor en el hombro

Un hombre de 68 años ha resultado herido tras ser atropellado en la avenida Portugal, a la altura del número 120, mientras cruzaba por un paso de peatones.

La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso a las 11:34 horas de este martes y avisó en ese momento a la Policía Local y Nacional y a Sacyl, que envió una ambulancia para ofrecer asistencia sanitaria al herido que refería dolor en el hombro.

Es el segundo atropello del día, puesto que, en torno a las 8:00 de la mañana, una menor de 17 años fue trasladada al Hospital tras ser arrollada por un turismo mientras cruzaba un paso de peatones en la calle Colombia.

