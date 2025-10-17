Herido un joven al caerse de la moto en Vía Helmántica El suceso ha tenido lugar la tarde de este viernes

La Gaceta Salamanca Viernes, 17 de octubre 2025, 19:26 | Actualizado 19:46h. Comenta Compartir

Un joven de 17 años ha resultado herido tras caerse de la moto mientras circulaba por la Vía Helmántica, en la glorieta de la Virgen de Loreto que da acceso al puente Enrique Estevan.

El 1-1-2 de Castilla y León ha recibido el aviso a las 19:01 horas de este viernes y ha informado a la Policía Local y Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para ofrecer asistencia al herido, que se quejaba de un golpe en la rodilla.