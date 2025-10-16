Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Guardia Civil, en la citada localización. GUARDIA CIVIL DE SALAMANCA

La Guardia Civil auxilia a una caravana averiada en la A-66 a la altura de Aldeatejada

El incidente se ha dado este mediodía

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:55

Comenta

Agentes de la Guardia Civil de Salamanca, en concreto del Subsector de Tráfico, han tenido que regular el tráfico y prestar auxilio ante la avería de un turismo con caravana en la A-66, a la altura del kilómetro 342, sentido Gijón, dentro del término municipal de Aldeatejada, este mediodía.

De esta forma, se ha hecho un llamamiento a los conductores para que circulen con precaución, respeten las indicaciones de los agentes y atiendan la señalización temporal instalada en la vía para garantizar la seguridad vial.

